Reacția Vaticanului după ce Trump l-a numit pe Papa Leon „slab” și „groaznic”: „Atacul lui este o declarație de neputință”

Papa Leon al XIV-lea. sursa foto: Getty

Vaticanul a reacționat luni pentru prima dată după ce Donald Trump l-a atacat dur pe Papa Leon al XIV-lea, numindu-l „slab”, „groaznic” și „foarte liberal”. Un oficial papal a respins criticile la adresa acestuia: Trump nu îl atacă pe Papă pentru că greșește, ci pentru că nu îl poate reduce la tăcere, scrie CNN.

„Donald J. Trump îl vizează pe PapaLeon al XIV-lea – și, făcând asta, dezvăluie o neliniște mai profundă. Când puterea politică se întoarce împotriva unei voci morale, se întâmplă adesea pentru că nu o poate controla.

Trump nu se contrazice cu Leon; îl imploră să se întoarcă la un limbaj pe care să îl poată stăpâni. Dar Papa vorbește o altă limbă – una care nu poate fi redusă la gramatica forței, a securității sau a interesului național.

În acest sens, atacul este o declarație de neputință. Incapabilă să absoarbă acea voce, puterea încearcă să o delegitimeze. Dar, făcând asta, îi recunoaște implicit greutatea. Dacă Leon ar fi irelevant, nu ar merita niciun cuvânt. În schimb, este invocat, numit, combătut – semn că vorbele sale contează.

Aici se manifestă forța morală a Bisericii. Nu ca o contraputere, ci ca un spațiu în care puterea este judecată după un criteriu pe care nu îl controlează. Leon nu răspunde pe terenul polemicii – și tocmai de aceea rămâne dincolo de raza ei. El este liber.

Și tocmai această libertate – neînarmată și dezarmantă – este, poate, ceea ce deranjează cel mai tare. Și, în același timp, ceea ce contează cel mai mult”, a scris pe X părintele Antonio Spadaro, subsecretar în administrația Vaticanului pentru Cultură și Educație.

Donald J. #Trump targets #PopeLeo XIV—and in doing so, reveals a deeper unease. — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) April 13, 2026

Confruntarea dintre Casa Albă și Vatican s-a intensificat în ultimele zile pe fondul războiului SUA-Israel împotriva Iranului. Papa Leon – primul papă american din istorie – a devenit tot mai vocal pe această temă, condamnând săptămâna trecută retorica și amenințările lui Trump la adresa poporului iranian drept „cu totul inacceptabile”.

Suveranul Pontif a evocat și un pasaj biblic din Isaia: „chiar dacă faceți multe rugăciuni, nu voi asculta – mâinile voastre sunt pline de sânge”.

Răspunsul lui Trump nu a întârziat. Duminică seară, întorcându-se din Florida, președintele american a lansat un atac fără precedent printr-o postare lungă pe rețelele sociale, continuată cu declarații la scara avionului.

„Nu sunt un fan al Papei Leon”, a spus el. „Nu ne place un papă care spune că e în regulă să ai o armă nucleară”.

Trump a mers însă mai departe de subiectul Iranului: a criticat poziția Papei față de atacul american asupra Venezuelei, a acuzat că Leon a fost ales pontif doar pentru că era american – ca să fie mai ușor de „gestionat” – și a sugerat că, fără el la Casa Albă, Leon nu ar fi ajuns la Vatican. L-a îndemnat să „se pună în rând cu lumea” și să „nu mai facă pe plac Stângii Radicale”.

„Nu îmi amintesc să se fi întâmplat asta vreodată”

Corespondendul CNN de la Vatican, Christopher Lamb, care călătorește alături de Suveranul Pontif, a declarat că nu își amintește „ultima dată când un președinte american a atacat un papă în acest fel”.

El l-a descris pe Papa Leon drept „un contraponderat spiritual și diplomatic față de Trump”, subliniind că „stilul său de leadership și prioritățile sale sunt în contrast cu cele ale președintelui american”.

Papa Leon pleacă în Africa – și contrastul e izbitor

Ironia momentului nu a scăpat nimănui: chiar în timp ce Trump îl ataca, Papa Leon se pregătea să înceapă un turneu de zece zile în patru țări africane – Algeria, Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială. Va fi primul papă care vizitează Algeria, țară cu majoritate musulmană.

„Contrastul dintre un papă american în Algeria, o țară musulmană, în timp ce SUA este angajată într-o operațiune militară în Iran, este un contrast izbitor”, a spus Lamb.

Corespondendul CNN a mai notat că mesajele Papei despre război „ajung la publicul american” – și că Trump a simțit asta, răspunzând „într-un mod foarte puternic și fără precedent”.