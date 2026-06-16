Trump pune presiune pe Putin la summitul G7 și sugerează că SUA vor relua impunerea de sancțiuni asupra petrolului rusesc

SUA ar putea reimpune sancțiuni asupra petrolului rusesc, ca parte a unei noi încercări de a pune presiune asupra Kremlinului de către cele mai puternice state din lume, din cadrul grupului G7, a anunțat marți președintele american Donald Trump, citat de dpa și Politico.
„Am ridicat sancțiunile pentru că, evident, nu căutăm să împiedicăm fluxul petrolului. Dar suntem în poziția de a face asta în curând,” a spus Trump jurnaliștilor în timp ce se întâlnea cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, întâlnire organizată în marja summit-ului liderilor G7 din acest an, care se desfășoară în Evian-les-Bains, Franța.
Statele Unite suspendaseră sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a putea contribui la stabilizarea pieţelor energetice mondiale în urma perturbărilor provocate de războiul din Iran, relatează dpa, preluată de Agerpres. Prețurile la petrol au scăzut însă după ce Trump a anunțat un acord între cele două țări care urmează a fi anunțat în acest weekend.
„Vom putea face asta în curând, pentru că petrolul curge acum", a spus Trump la summitul Grupului celor Şapte (G7) din Franţa, când a fost întrebat despre sancţiuni.
Preţurile globale la hidrocarburi au înregistrat o creştere bruscă după ce SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului în 28 februarie, Teheranul ripostând prin închiderea practic a Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru transporturile mondiale de petrol.
Ca răspuns, SUA au relaxat unele sancţiuni asupra petrolului rusesc, prelungind derogarea de mai multe ori. Exceptarea temporară s-a aplicat doar petrolului rusesc care se afla deja la bordul petrolierelor pe mare atunci când a fost acordată derogarea, permiţând vânzarea acestor rezerve.
Criticii au susţinut că această măsură a oferit un sprijin financiar Rusiei, ale cărei venituri din petrol contribuie la finanţarea războiului pe care Moscova îl duce în Ucraina.
Donald Trump a avut, de asemenea, în aceeași zi, „o întâlnire foarte bună” cu Volodimir Zelenski, la summitul G7 din Franța. Trump a spus că „Rusia ar trebui să încheie un acord”, subliniind că Putin a „pierdut enorm de mulți oameni”. Mai mult, Trump afirmă că a vorbit cu Vladimir Putin duminică, scrie The Guardian.
„Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut enorm de mulți oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, au pierdut 35.000 de soldați între cele două; este o pierdere lunară. Au avut o medie de 25.000 de oameni, majoritatea soldați, tineri, oameni frumoși, și e incredibil ce se întâmplă acolo”, a spus președintele american.