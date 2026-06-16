Trump pune presiune pe Putin la summitul G7 și sugerează că SUA vor relua impunerea de sancțiuni asupra petrolului rusesc

Vladimir Putin și Donald Trump, la summitul din Alaska, de anul trecut. Foto: Getty Images

SUA ar putea reimpune sancțiuni asupra petrolului rusesc, ca parte a unei noi încercări de a pune presiune asupra Kremlinului de către cele mai puternice state din lume, din cadrul grupului G7, a anunțat marți președintele american Donald Trump, citat de dpa și Politico.

„Am ridicat sancțiunile pentru că, evident, nu căutăm să împiedicăm fluxul petrolului. Dar suntem în poziția de a face asta în curând,” a spus Trump jurnaliștilor în timp ce se întâlnea cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, întâlnire organizată în marja summit-ului liderilor G7 din acest an, care se desfășoară în Evian-les-Bains, Franța.

Statele Unite suspendaseră sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a putea contribui la stabilizarea pieţelor energetice mondiale în urma perturbărilor provocate de războiul din Iran, relatează dpa, preluată de Agerpres. Prețurile la petrol au scăzut însă după ce Trump a anunțat un acord între cele două țări care urmează a fi anunțat în acest weekend.

„Vom putea face asta în curând, pentru că petrolul curge acum", a spus Trump la summitul Grupului celor Şapte (G7) din Franţa, când a fost întrebat despre sancţiuni.

Preţurile globale la hidrocarburi au înregistrat o creştere bruscă după ce SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului în 28 februarie, Teheranul ripostând prin închiderea practic a Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru transporturile mondiale de petrol.

Ca răspuns, SUA au relaxat unele sancţiuni asupra petrolului rusesc, prelungind derogarea de mai multe ori. Exceptarea temporară s-a aplicat doar petrolului rusesc care se afla deja la bordul petrolierelor pe mare atunci când a fost acordată derogarea, permiţând vânzarea acestor rezerve.

Criticii au susţinut că această măsură a oferit un sprijin financiar Rusiei, ale cărei venituri din petrol contribuie la finanţarea războiului pe care Moscova îl duce în Ucraina.

Donald Trump a avut, de asemenea, în aceeași zi, „o întâlnire foarte bună” cu Volodimir Zelenski, la summitul G7 din Franța. Trump a spus că „Rusia ar trebui să încheie un acord”, subliniind că Putin a „pierdut enorm de mulți oameni”. Mai mult, Trump afirmă că a vorbit cu Vladimir Putin duminică, scrie The Guardian.

„Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut enorm de mulți oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, au pierdut 35.000 de soldați între cele două; este o pierdere lunară. Au avut o medie de 25.000 de oameni, majoritatea soldați, tineri, oameni frumoși, și e incredibil ce se întâmplă acolo”, a spus președintele american.