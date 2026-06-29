Vladimir Putin recunoaște că Rusia suferă de o „oarecare penurie” după atacurile ucrainene. Producția de petrol rusesc s-a prăbușit

1 minut de citit Publicat la 10:36 29 Iun 2026 Modificat la 10:36 29 Iun 2026

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Vladimir Putin recunoaște că Rusia confruntă cu „o oarecare penurie” de combustibil, într-un interviu publicat duminică de Kremlin, după atacurile repetate și tot mai îndrăznețe ale Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești, relatează The Guardian.

„În ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii critice în general și asupra infrastructurii energetice în particular, desigur, aceste atacuri asupra obiectivelor noastre de infrastructură creează probleme, este evident”, a declarat Putin. „În prezent observăm o anumită penurie, dar nu este una critică”.

Principala sarcină este acum creșterea capacității apărării antiaeriene rusești și asigurarea aprovizionării cu combustibil, în special pentru Crimeea, a spus el.

Autoritățile de ocupație din Crimeea, teritoriu anexat ilegal de ruși, au declarat, vineri, stare de urgență din cauza penuriei de combustibil și a întreruperilor de curent provocate de atacurile ucrainene asupra lanțurilor logistice și instalațiilor petroliere. Rusia a anexat peninsula de la Ucraina în 2014.

Cu câteva ore înainte, într-un discurs la congresul partidului Rusia Unită, Putin a promis că va asigura securitatea și va depăși dificultățile, în condițiile în care Ucraina își intensifică atacurile de represalii pe teritoriul Rusiei.

„Da, vedem problemele, suntem conștienți de ele și reacționăm la ele, dar vom asigura, fără îndoială, securitatea țării și a cetățenilor noștri, precum și inviolabilitatea granițelor Rusiei”, le-a spus Putin membrilor partidului.

„Fără îndoială, vom depăși toate provocările cu care ne confruntăm astăzi, inclusiv atacurile teroriste asupra teritoriului nostru și asupra obiectivelor de infrastructură”, a adăugat el.

Discursul lui Putin a avut loc la câteva ore după ce un atac ucrainean cu dronă a ucis o persoană în regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, și a declanșat un incendiu la o rafinărie, potrivit guvernatorului regional Veniamin Kondratiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris lovitura drept parte a „operațiunilor care slăbesc capacitatea Rusiei de a purta acest război”.

„A fost lovită rafinăria de petrol din Slaviansk, în regiunea Krasnodar, la circa 300 de kilometri de linia frontului. Am ajuns și la o rafinărie din regiunea Iaroslavl, la aproximativ 700 de kilometri de granița noastră”, a scris Zelenski, duminică, pe Twitter.

Săptămâna trecută, un alt atac ucrainean a provocat un incendiu major la o rafinărie situată la sud-est de Moscova, iar suburbiile capitalei au fost acoperite de coloane dense de fum negru.