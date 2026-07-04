Ucraina a atacat cu drone în Sankt Petersburg, la primele ore ale dimineții. Explozii și fum la terminalul petrolier

2 minute de citit Publicat la 10:23 04 Iul 2026 Modificat la 10:23 04 Iul 2026

Pe rețelele sociale circulă imagini ale atacului de sâmbătă dimineața asupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg. Sursă foto: X via Mario Nawfal, Olga Klymenko

Armata ucraineană a lansat sâmbătă dimineața un atac asupra orașului rus Sankt Petersburg, lovind un terminal petrolier din oraș, scrie Kyiv Independent, care a monitorizat comunicările canalelor media rusești pe platforma Telegram.

Conform sursei citate, mai multe fotografii și videoclipuri postate pe rețelele sociale sunt însoțite de texte care vorbesc despre flăcări și nori negri de fum ridicându-se din zona portuară.

Imaginile au fost redifuzate și de influencerul conservator american Mario Nawfal, pe contul său X.

???? Russia woke up to another Ukrainian strike. This time, it targeted St. Petersburg's oil terminal, hitting port infrastructure and reportedly setting parts of it on fire.



As Ukraine’s long-range drone capabilities improve, St. Petersburg is becoming increasingly exposed, now… pic.twitter.com/S3LTs7Qu6X — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 4, 2026

Acolo se află terminalul petrolier din Sankt Petersburg, oraș situat în regiunea Leningrad din Rusia.

Exploziile s-au auzit în oraș în jurul orei locale 6:30 dimineața, fiind precedate de ceea ce localnicii au identificat a fi zgomotul produs de dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune zburând deasupra regiunii.

În relatări anterioare, oficiali ruși au declarat că zeci de drone au fost doborâte în regiunea Leningrad peste noapte.

Terminalul petrolier din Sankt Petersburg este una dintre cele mai mari instalații de depozitare și export de combustibil din Rusia.

Acesta primește și expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră și raportează, conform cifrelor oficiale, un tranzit de 12,5 milioane de tone pe an.

Amploarea pagubelor cauzate de atacul ucrainean nu a fost clară imediat.

Noul atac ucrainean din Sankt Petersburg, la o lună după cel din timpul prezenței lui Putin la Forumul Economic

Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica imediat relatările privind noul atac ucrainean.

Armata ucraineană nu a comentat informația până la ora publicării acestei actualizări.

Sankt Petersburg - situat la 1.100 de kilometri de granița cu Ucraina și oraș natal al președintelui Vladimir Putin - a fost rareori ținta atacurilor ucrainene pe parcursul războiului, din cauza concentrării mijloacelor defensive în zonă.

În ultimele luni însă, dronele ucrainene avansate au reușit să străpungă mai eficient apărarea antiaeriană rusă, lovind inclusiv acest oraș și Moscova.

Acest atac derulat sâmbătă vine la o lună după un altul, vizând tot Sankt Petersburg.

Atunci, forțele Kievului au lovit cu drone pentru a submina participarea lui Putin la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg și în replică la un amplu raid rus asupra Kievului, desfășurat anterior.

Vineri, liderul rus a promis să continue campania Moscovei împotriva orașelor ucrainene, la câteva zile după ce 30 de persoane au fost ucise și peste 90 au fost rănite într-un atac masiv la Kiev, care l-a determinat pe președintele Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Irlanda, să se întoarcă de urgență în țară.