"Fără precedent". Atacurile Ucrainei asupra navelor rusești din Marea Azov au depăşit ca amploare "războiul petrolierelor" din anii ’80

Navă din flota fantomă a Rusiei. Foto: Profimedia Images

Atacurile asupra navelor rusești în Marea Azov (și acum în Marea Neagră) amintesc ca amploare de „războiul petrolierelor” dintre Iran și Irak din anii 1980, când cele două țări producătoare de petrol au încercat să se priveze reciproc de mijloacele lor de trai. În cele nouă zile până marți, dronele ucrainene au atacat 116 nave rusești. Rata atacurilor a depășit nivelurile înregistrate în timpul războiului Iran-Irak, când peste 450 de atacuri au fost înregistrate pe parcursul a șapte ani, a declarat, pentru Financial Times, Thomas Alexa, analist senior la agenția de securitate maritimă Ambrey, preluat şi de Moscow Times.

"Nu am cuvinte să exprim ce înseamnă acest lucru, e fără precedent”, a comentat el. „Niciodată în lume nu am mai văzut atacuri atât de concentra", a adăugat acesta.

Dronele ucrainene vizează în principal timonerii sau conductele care golesc marfă lichidă în rezervoarele de la bord. Drept urmare, navele nu se scufundă (cisternele, de exemplu, sunt proiectate să rămână la suprafață chiar și cu avarii semnificative), dar își pierd capacitatea de a se mișca.

Refacerea sistemelor de control ar putea dura mult timp. În plus, navele avariate trebuie evacuate la docuri pentru reparații, și probabil nu în Marea Azov, având în vedere că aceasta a căzut efectiv sub controlul Forței Ucrainene de Sisteme fără Pilot (UUSF).

"Acestea sunt atacuri extrem de precise. Aceasta este potențial o campanie extrem de mortală", a mai declarat Thomas Alexa.

Petrolierele încălcau sancţiunile

Petrolierele distruse în Marea Azov transportau petrol și produse petroliere din Rusia „încălcând sancțiunile internaționale”, în timp ce feriboturile „asigură logistică militară și transport de mărfuri pentru Forțele Armate Ruse”, a declarat luni Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Navele de marfă uscată și remorcherele livrează mărfuri militare, echipamente și provizii, contribuind astfel la logistica maritimă a armatei ruse, se arată în comunicat.

SSB „distruge intensiv” flota rusească din umbră din Marea Azov, blocând rutele de aprovizionare către Crimeea și gruparea militară din regiunile ocupate ale Ucrainei, a adăugat comandantul SSB, Robert „Madyar” Brovdi: „Infrastructura de transbordare a peninsulei este afectată în fiecare noapte, traficul prin strâmtoarea [Kerci] a fost oprit, iar descărcarea a fost limitată la minimum”.

Campania SBS a afectat și exporturile de cereale rusești

Transportul maritim prin Canalul Azov-Don, prin care se expediază un sfert din exporturile de grâu, a fost suspendat, au declarat trei surse din industrie pentru Reuters.

Operațiunile din porturile Azov și Taman, care, potrivit lui Nikolai Lychev, partener manager al AgroTrend, reprezintă 15% din exporturile de cereale și 17-21% din uleiurile vegetale, au fost paralizate. Guvernul a declarat că va redirecționa transporturile pe alte rute, dar restructurarea exporturilor din mers, în vârful sezonului, pe fondul unei recolte târzii și al unei crize de combustibil, este „o sarcină aproape imposibilă”, consideră Lychev.

Războiul Iran-Irak a durat 8 ani

Războiul Iran-Irak, care a început după Revoluția Islamică din Iran, a durat din 1980 până în 1988. Atacurile asupra navelor petroliere ale celorlalți au început încă din 1981, dar faza principală a „războiului petrolierelor” a avut loc între 1984 și 1988. Irakul a început să lanseze activ atacuri folosind avioanele sale franceze. Iranul, folosind avioane, nave și mine navale, a răspuns cu atacuri, inclusiv asupra navelor din statele din Golful Persic care sprijineau Irakul.

Miercuri, Brovdi a anunțat că SBS a lansat o campanie sistematică de atacuri împotriva navelor de transport din Marea Neagră. Potrivit acestuia, în noaptea de 15 iulie, dronele au atacat 20 de nave de acolo, inclusiv 17 petroliere, două nave transportatoare de gaze și un remorcher.