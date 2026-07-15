După Marea Azov, Ucraina a început să vâneze nave rusești și în Marea Neagră. Rusia ar pierde 20% din exporturile de cereale

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Dronele ucrainene au început o campanie sistematică de atacuri împotriva navelor rusești de transport din Marea Neagră, după ce, în ultimele nouă zile, au lovit 116 petroliere și alte ambarcațiuni în apele Mării Azov. Anunțul a fost făcut de comandantul acestei structuri, Robert „Madiar” Brovdi. Atacurile au loc în cadrul operațiunii „MoLoChKa”, care urmărește să întrerupă aprovizionarea Crimeei anexate dinspre teritoriul Rusiei, relatează The Moscow Times.

Potrivit lui Madiar, numai în noaptea de 15 iulie, dronele ucrainene au atacat 20 de nave rusești în Marea Neagră: 17 petroliere, două nave pentru transportul gazelor și un remorcher. Comandantul a promis că va publica înregistrări video care să confirme loviturile.

Ukraine's Unmanned Systems Forces (USF) have reportedly struck 116 Russian vessels in the Sea of Azov over the past nine days, using one-way attack drones in an effort to disrupt the maritime logistics sustaining Russia's war effort and operations supporting the occupation of… pic.twitter.com/6JNdrjtVa9 — OSINTdefender (@sentdefender) July 14, 2026

Canalul ucrainean de monitorizare Supernova confirmă că „cel puțin șapte” petroliere și alte nave au fost lovite în cursul nopții. La atacuri ar fi participat Brigada 412 Independentă de Sisteme fără Pilot „Nemesis”.

Institutul pentru Studiul Războiului din SUA a relatat că atacurile ucrainene au dus la o scădere drastică a activității navelor rusești în Marea Azov. Potrivit analiștilor, numărul navelor care aveau transponderele AIS pornite a scăzut cu 55%, de la 267 la sfârșitul lunii iunie la 120 în data de 11 iulie.

În apropiere de Kerci, numărul acestor nave s-a redus cu 75%, de la 37 la nouă. O parte dintre petroliere și celelalte nave de transport s-au retras în Marea Neagră, iar restul au fost trimise la reparații sau depozitate.

Rusia a suspendat, de asemenea, navigația pe Canalul Azov-Don și nu mai acceptă cereri pentru traversarea Strâmtorii Kerci, situație care ar putea costa țara până la 20% din exporturile sale de cereale.

Ministerele transporturilor și agriculturii din regiunea Rostov au anunțat, marți, că încearcă să găsească rute alternative pentru exportatori, în condițiile în care campania de recoltare a început recent.

Rusia, pe cale să piardă aproape 20% din exporturile de cereale din cauza blocadei ucrainene din Marea Azov

Atacurile ucrainene din apele Mării Azov, care au țintit peste 100 de nave rusești în ultimele nouă zile, au paralizat activitatea porturilor Azov și Taman, prin care erau exportate milioane de tone de cereale rusești.

Cele două porturi asigură 15% din exporturile rusești de cereale și între 17% și 21% din exporturile de uleiuri vegetale, estimează Nikolai Licev, partener executiv al AgroTrend, citat de publicația independentă rusă. Analiștii SovEcon evaluează ponderea la un nivel și mai ridicat, de până la 25% din totalul exporturilor de cereale și ulei de floarea-soarelui. Prin porturile cu ape puțin adânci aflate dincolo de Strâmtoarea Kerci se desfășoară comerțul cu statele din Orientul Mijlociu, inclusiv cu Turcia, care cumpără aproape fiecare a cincea tonă de cereale exportată de Rusia.

La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile ruse au anunțat companiile de transport maritim că nu mai acceptă cereri de tranzitare a Strâmtorii Kerci, care leagă Marea Azov de Marea Neagră, au declarat surse pentru Reuters. Marți, ministerele transporturilor și agriculturii din regiunea Rostov au anunțat că încearcă să găsească rute alternative pentru exportatorii de cereale, în condițiile în care campania de recoltare a început recent.

Din cauza începerii târzii a recoltării și a restricțiilor logistice, exporturile de cereale din iulie vor fi cu 20% mai mici decât se estimase, prognozează analiștii IKAR: două milioane de tone, față de 2,5 milioane.

O parte din exporturile blocate în Marea Azov poate fi redirecționată către porturile de mare adâncime, care pot expedia între patru și 4,5 milioane de tone pe lună. Capacitatea ar fi suficientă în iulie, afirmă directorul general al SovEcon, Andrei Sizov, însă în august, când sezonul exporturilor atinge punctul maxim, livrările ajung la cinci până la 6,5 milioane de tone pe lună.

Logistica exporturilor de cereale va trebui reorganizată din mers, chiar în perioada de vârf a sezonului, în condițiile unei recolte întârziate și ale crizei carburanților. Aceasta este „o sarcină aproape imposibilă”, consideră Licev.

„Pentru ca fluxul să fie redirecționat pe o rută nouă, gările de marfă, terminalele și porturile trebuie să fie pregătite să preia aceste volume. Dacă apare un blocaj undeva, cum ar fi lipsa capacităților de descărcare sau transbordare, întregul proces de livrare va fi încetinit”, a explicat el.

Potrivit lui Licev, fără subvenții, companiile nu își vor permite tarifele Căilor Ferate Ruse și costurile generate de sistemul de taxare rutieră Platon. În plus, nu este sigur că operatorul feroviar rus dispune de suficiente vagoane suplimentare, a mai spus expertul.

Reorganizarea logisticii va trebui făcută și pe fondul deficitului de combustibil, a declarat pentru Kommersant o sursă din cadrul unei companii agricole. Potrivit acesteia, fermierii ar putea fi obligați să păstreze recolta în silozurile de colectare, ceea ce ar duce la un excedent de cereale și la scăderea prețurilor pe piața internă.