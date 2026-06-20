Germania ia în calcul serviciul militar obligatoriu pentru trupele din Lituania. Planurile Berlinului pentru întărirea flancului estic

În paralel, la nivelul forțelor terestre germane a fost lansată una dintre cele mai mari campanii de recrutare de până acum. Foto: Getty Images

Armata germană se confruntă cu dificultăți în a recruta suficienți militari pentru brigada planificată în Lituania, iar oficialii de la Berlin iau în calcul renunțarea la principiul voluntariatului și introducerea unor măsuri obligatorii, în contextul unui deficit semnificativ de personal calificat, potrivit Der Spiegel.

Inspectorul general al forțelor terestre, general-locotenent Christian Freuding, a vorbit despre posibilitatea unor „măsuri obligatorii”: „Obiectivul principal din perspectiva forțelor terestre este de a atinge anul viitor capacitatea completă de intervenție a brigăzii din Lituania”, a spus el pentru Welt. „În acest scop vom menține principiul voluntariatului – și acolo unde este necesar, îl vom completa cu serviciul obligatoriu.” Acest lucru ar urma să fie făcut, potrivit lui, în dialog cu cei vizați.

Pentru ministrul Boris Pistorius și inspectorul general Carsten Breuer, această schimbare de direcție reprezintă o înfrângere sensibilă. Când cei doi au anunțat, în 2023, dislocarea permanentă în Lituania a aproximativ 5000 de soldați, au stabilit în același timp că vor găsi suficienți voluntari pentru această misiune. O încadrare obligatorie, standard în întreaga alianță NATO, a fost evitată în mod intenționat de Pistorius și Breuer.

În paralel, la nivelul forțelor terestre germane a fost lansată una dintre cele mai mari campanii de recrutare de până acum. Soldați cu experiență în Lituania au fost trimiși într-un fel de turneu prin cazărmi din întreaga țară.

Acolo au încercat să le prezinte camarazilor lor misiunea de pe flancul estic al NATO într-o lumină favorabilă. În plus, armata germană a transportat cu avioane militare sute de soldați și familiile acestora în țările baltice, unde au putut inspecta noile cazărmi sau școala construită special.

Deși cifrele exacte privind voluntarii pentru Lituania sunt secrete, Der Spiegel scrie că există în continuare lipsuri semnificative mai ales în rândul soldaților bine pregătiți, în special în domeniul IT, al apărării chimice, biologice sau radiologice, al recunoașterii și în unitățile de sprijin. Dacă aceste lipsuri nu vor fi acoperite până în toamnă, armata germană intenționează să renunțe la principiul voluntariatului.