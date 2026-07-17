Sindicatele resping și noul proiect al legii salarizării: „Nu mai scad salariile cu 3.000 lei, scad cu 1.000. Nu vorbim de o lege bună”

Proteste în toată țara din cauza legii salarizării. FOTO colaj Antena 3 CNn

Liderii sindicatelor din Sănătate și Poliție au vorbit, vineri, la Antena 3 CNN, despre noul proiect al legii salarizării, susținând că acesta nu rezolvă problemele din sistem. Președintele SANITAS, Iulian Pope, a declarat că greva de avertisment de luni va avea loc indiferent de evoluția negocierilor cu partidele parlamentare. La rândul său, liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a precizat că proiectul prezintă disfuncționalități.

Iulian Pope, președintele SANITAS, susține că schimbările din salarizarea personalului din sistemul sanitar nu sunt deloc bune.

„Da, să știți că tocmai am ieșit de la o întâlnire împreună cu domnul Hossu, de la o întâlnire cu USR-ul, cu reprezentanții Uniunii Salvați România. Am discutat și despre legea salarizării, despre grevă.

În orice variantă, greva de avertisment de luni se va desfășura. Pe de altă parte, nu avem niciun motiv, citind la prima vedere noul proiect al legii salarizării, nu avem niciun motiv să credem că această grevă generală, anunțată pentru 28 iulie, nu se va desfășura. Dar e un pic devreme. De mâine încep consultările cu partidele parlamentare și, în funcție de aceste consultări, probabil că săptămâna viitoare vom anunța. Am ascultat cu atenție și vă mărturisesc că n-am văzut grila pentru demnitari, pentru că e ultima mea preocupare acum. În schimb, am încercat să văd schimbările din salarizarea personalului din sistemul sanitar și ele nu sunt deloc bune.

Îmbunătățirile sunt aproape nesemnificative, la unele grile o creștere de 0,02 în coeficient. O creștere a continuității de la 10 la 30% pentru unele categorii profesionale și la 20% pentru gărzi. La un prim calcul, acesta va duce la pierderi pentru serviciile de ambulanță, cu siguranță și pentru secțiile de ATI și UPU-SMURD, pe această continuitate față de ce se primește acum.

Deci nu putem vorbi despre o lege bună sau mulțumitoare. Mai mult decât atât, se introduce un concept nou, pe care nu știu de unde l-a luat Ministerul Muncii, un concept în care încearcă să spună, din cadrul legii, un procent dintre salariați care pot lua un anumit spor pentru condiții de muncă, ceea ce e o prostie. Aceste sporuri trebuie acordate pe locuri de muncă, trebuie acordate tuturor persoanelor care desfășoară activitate în mod curent în aceste locuri de muncă

Deci proiectul, la prima vedere, nu ne multumeste absolut deloc”, a declarat Iulian Pope, președinte SANITAS.

Liderul Sindicatului „Cartel Alfa”: „Marea majoritate a colegilor sunt de părere că e mai bine ca această lege să fie respinsă”

Bogdan Hossu, liderul Sindicatului „Cartel Alfa”, susține că, deși față de varianta din 25 mai au fost introduse unele corecții, acestea nu rezolvă problemele semnalate de sindicate.

„Deci este greu de spus, pentru că legea am primit-o la 3 și jumătate după-amiază. Practic de la orele 5 am fost în discuții cu USR-ul. Ceea ce pot să vă spun, la prima vedere, că sunt disfuncționalități și aparent, din informațiile pe care le primim de la colegii noștri, dar evident că până luni vom continua analiza pe textul legii și a anexelor respective. Totuși, este o lege amplă și trebuie verificată cu mare atenție.

Marea majoritate a colegilor sunt de părere că e mai bine ca această lege să fie respinsă și să rămână actuala lege 153 în vigoare. Cred că este mult mai bună și rezolvă problemele echității sociale mult mai bine decât actuala lege care este disfuncțională.

Față de textul din 25 mai s-au făcut, se pare, niște îmbunătățiri, dar care nu au rezolvat toate problemele. Din contra, se pare că se adâncește. Vă dau un singur exemplu: dacă PIB-ul va scădea în România, fondul de salarii care este negociat cu Comisia Europeană să fie de 8,1% din PIB și dacă PIB-ul scade, înseamnă că și anvelopa salarială care este dată la maximum sau ar trebui să scadă.

Pe de altă parte, este un angajament de scădere structurală a ponderii din PIB a cheltuielilor salariale pentru sectorul bugetar și n-am văzut la niciun partid parlamentar interesul de a crește PIB-ul, veniturile, dacă vreți, la nivelul României, ci, din contră, prin comportamentul pe care îl au și deciziile pe care le iau, rezultatul va fi că PIB-ul României va scădea”, a declarat Bogdan Hossu.

De asemenea, acesta a mai adăugat că:

„Răspunsul care ni s-a dat ieri la întâlnirea cu PNL-ul este că se duce în corecții legate de justiție socială și echitate socială.

Practic au schimbat filozofia compensărilor salariale. Cred că și dumneavoastră în emisiune ați justificat vechea formă din 25 mai, dacă se schimba locul de muncă sau se făceau evoluție în program, omul pierdea la salariu compensația respectivă, acum este corectată și practic nu se mai pierde compensația, dar rămâne la latitudinea ordonatorului în funcție de veniturile din PIB.

Deci, cum v-am spus, problema este destul de instabilă și sperăm să o rezolvăm ca atare în discuțiile miercurea viitoare cu partidele parlamentare, care vor să-și asume sau nu răspunderea față de acest proiect de act normativ”, a mai adăugat liderul Sindicatului „Cartel Alfa”.

Și reprezentanții polițiștilor spun că proiectul conține unele îmbunătățiri, însă acestea nu răspund tuturor revendicărilor.

Vicepreședintele Sindicatului Polițiștilor, Mihai Zlat, a afirmat că organizația a transmis aproape 50 de pagini de amendamente la proiectul anterior și că doar o parte dintre acestea au fost preluate.

„Am văzut și noi proiectul, deja suntem în ședințe și în discuții cu specialiștii pe care le avem la sindicat și cu liderii noștri și încercăm să vedem cât de mult s-a îmbunătățit acest proiect. Noi, ca și organizație sindicală, am înaintat aproape 50 de pagini de amendamente la vechiul proiect. Sunt lucruri care au fost îmbunătățite, sunt lucruri pe care domnul Pîslaru le-a luat prin proiect și a constatat că ele sunt îndreptățite, acele revendicări ale noastre. E ceva de genul: Am constatat la prima vedere că nu ne scad salariile cu 3.000 de lei, ci că ne scad doar cu 1.000 de lei. Cam așa pare proiectul la prima vedere.

Să nu uităm faptul că bugetul sau anvelopa salarială pe tot ce înseamnă sistemul de apărare, ordine publică, securitate națională reprezintă aproximativ 30 de miliarde de lei pe an.

Acum, pentru structurile noastre se vine cu o actualizare cu o majorare de 2,6 miliarde, este cam 8 la sută, este prea puțin. Asta înseamnă că dacă vin cu acești bani, au constatat că sunt inechități în continuare, au constatat că sunt în continuare acele sume compensatorii sau tranzitorii care trebuie eliminate, din punctul nostru de vedere. Cel mai important lucru este ca pentru viitor, această lege a salarizării să nu creeze o plafonare sau o înghețare pentru următorii cinci ani de zile. Noi inițial doream și în continuare susținem lucrul acesta, să se aplice vechea lege a salarizării pentru toți bugetarii.

Noi, de exemplu, polițiștii și militarii, nu avem legea aplicată și era o nemulțumire a noastră, pentru că nu s-a aplicat și pentru noi, dar pentru parlamentari, de exemplu, s-a aplicat și dacă s-ar fi aplicat legea, ne-ar fi crescut și nouă veniturile. Era o majorare izvorâtă dintr-un temei legal, din legea de salarizare. Probabil că nu se va mai aplica. Venim cu această nouă lege, dar sper să nu fie totul pe repede înainte, să ne dea timp să o studiem, să o analizăm, să vedem și noi cu adevărat impactul, să vedem locul unde scad salariile sau unde cresc, pentru că cel mai important lucru pe care îl dă societatea este următorul: îți dai seama că trebuie să crească sau să scadă salariile într-un domeniu de activitate după atractivitatea locului de muncă.

În momentul în care, de exemplu, la noi ai 30% deficit, în momentul în care nu mai ai 10 candidați la școlile de poliție sau în armată și ai doar unul pe loc, trebuie să îți spun un mare semn de întrebare și trebuie să vii cu niște măsuri clare în zona salarială pentru a stimula acest sistem de apărare și ordine publică”, a încheiat Mihai Zlat, vicepreședintele Sindicatului Polițiștilor.

Sindicaliștii Sanitas sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării și amenință cu declanșarea grevei generale începând din 28 iulie. Până atunci, sindicatul anunță că va fi o grevă de avertisment, luni, 20 iulie, între orele 9-11.

În acest interval vor fi asigurate doar urgențele și o treime din restul activității, spune Sindicatul Sanitas.