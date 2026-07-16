„Ne mor colegii în gărzi”. Liderul Sanitas, după întâlnirea cu Bolojan: „Nici nu știu dacă există” legea salarizării

Iulian Pope, liderul SANITAS. sursa foto: Agerpres

Președintele Sanitas, Iulian Pope, a cerut joi să i se arate proiectul legii salarizării unitare la întâlnirea cu premierul demis Ilie Bolojan. Nu l-a primit. Discuția, spune el, nici măcar nu a avut loc acolo unde ar fi trebuit.

„Dacă îmi permiteți să încep cu o glumă amară, ne-am întâlnit cu președintele PNL-ului astăzi”, a declarat Pope la Antena 3 CNN, în emisiunea moderată de Mihai Gâdea. Explicația: întâlnirea a avut loc la sediul Partidului Național Liberal, „și nu ne-am întâlnit la sediul Guvernului, cum ar fi fost normal”.

Sindicaliștii au acceptat invitația pentru că era, spune liderul Sanitas, o ocazie de a obține ceea ce cer de două luni: proiectul legii salarizării unitare în forma pe care Guvernul o consideră mai bună decât cea prezentată de Ministerul Muncii. Discuțiile au durat aproximativ o oră și jumătate, cu toate confederațiile sindicale din România la masă. Despre greva din sistemul sanitar și despre protestele anunțate, spune Pope, „nu s-a vorbit nicio secundă”.

Întrebat dacă i s-a arătat proiectul, răspunsul a fost că „nu ne-a arătat-o și nici nu avem în momentul ăsta decât tot principii, tot discuții, tot promisiuni.”

Mai mult, liderul sindical pune la îndoială însăși existența documentului.

„Sincer, în momentul ăsta nici nu știu dacă există. Pentru că altfel nu văd de ce ar fi ținută la secret. Pentru că e o lege care ni se aplică nouă. E o lege pentru noi. Nu e o lege nici pentru Guvern, nici doar pentru un partid sau altul. E o lege pentru bugetari, pentru 1.300.000 de salariați din sistemul bugetar din România”, spune Iulian Pope.

Pope descrie un sistem sanitar aflat, în opinia sa, „în grevă neoficială de mai bine de 2 ani”, care funcționează la jumătate din capacitate din cauza lipsei de personal și a posturilor blocate.

„În ATI pentru nou-născuți, în ATI pentru adulți, în UPU, în toate secțiile grele se simte această lipsă de personal. Ne mor colegii în ture, ne mor colegii în gărzi, și Guvernul în continuare ține posturile blocate și legea salarizării unitare la sertar” – Iulian Pope, Sanitas

Greva de avertisment din 20 iulie va avea loc „cu siguranță, indiferent ce se va întâmpla”, a anunțat liderul Sanitas.

Ce îl deranjează cel mai mult este limbajul folosit de Executiv: „nu poți cere Parlamentului României să voteze pentru bani, nu poți să spui despre o lege că «costă atât» și «trebuie să dăm». Noi i-am trimis, noi, populația, i-am trimis acolo să legifereze pentru oameni. M-am săturat de PNRR, m-am săturat de cifre, m-am săturat de deficit Ei sunt acolo să legifereze, să facă legi pentru noi, pentru cei care i-am votat să fie în Parlament. Despre asta trebuie să fie vorba în ceea ce înseamnă puterea legislativă a unui stat normal la cap. Nu putem discuta doar cinic. «Trebuie să luăm 700 de milioane de acolo», trebuie să luăm. Și atunci... adică vă vindem. Efectiv, legiferăm pe bani. Aici s-a ajuns, din păcate, în România, în acest moment: să legiferăm pe bani”.

Sanitas a publicat o hartă a scăderilor salariale din sistemul medical, prezentată joi într-o conferință de presă. Potrivit calculelor sindicatului, în forma prezentată de Ministerul Muncii, mai mult de jumătate dintre angajați ar urma să piardă din venituri – chiar și cu sumele tranzitorii și compensatorii promise de Guvern.

„Asta înseamnă clar pierderi, indiferent cum le-am ascunde, că le numim sume compensatorii sau le redenumim. Altfel, înseamnă pierderi de venituri pentru colegii mei”, spune Pope.

Argumentul lui este că legea trebuie privită ca un tot.

„Sistemul sanitar este unul complex, asigură continuitate. Lucrează sâmbăta, duminica, sărbătorile legale, asigură ture de noapte, nu se închide niciodată. Nu poți să vii în fața asistenților medicali să le spui că le dai între 3 și 5 lei în plus pe oră pentru ziua de Crăciun. E o bătaie de joc” – Iulian Pope, Sanitas

Ce spune PNL despre aceeași întâlnire

Comunicatul liberalilor descrie discuția în cu totul alți termeni. Ilie Bolojan le-a dat asigurări reprezentanților confederațiilor sindicale că PNL va vota în Parlament proiectul legii salarizării în varianta agreată cu Comisia Europeană, potrivit Agerpres.

Reforma salarizării este, în opinia președintelui PNL, un angajament asumat de România prin PNRR și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon, iar obiectivul ei ar fi construirea unui sistem mai echitabil, mai predictibil și sustenabil bugetar, prin corectarea graduală a inechităților existente.

La discuții au participat, din partea PNL, Ilie Bolojan, Dragoș Pîslaru, Robert Sighiartău, Gabriela Horga și Raluca Turcan. Pîslaru a prezentat modificările aduse proiectului în urma dialogului instituțional, negocierile cu Comisia Europeană și constrângerile bugetare. Sindicatele au fost reprezentate, printre alții, de Bogdan Hossu (CNS Cartel Alfa), Iulian Pope (SANITAS și CNSLR Frăția), George Purcaru (FSLI și CSDR) și Costel Ichim (Agro Propact și CSN Meridian).