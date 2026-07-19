Adrian Veștea: Susţin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul PNL. Nu e îndreptată împotriva partidului și nici împotriva cuiva

Adrian Veștea a fost desemnat să formeze noul guvern, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Foto: Hepta

Președintele Consiliului Judeţean Braşov și fost premier desemnat, Adrian Veștea, a anunțat, duminică, susţinerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul PNL. El a mai precizat că scopul demersului este să reafirme identitatea doctrinară a partidului.

„Sunt membru al Partidului Naţional Liberal de 30 de ani şi, în tot acest timp, nu mi-a fost teamă să îmi susţin, argumentat, un punct de vedere sau o decizie într-o chestiune politică ori administrativă, chiar dacă aceasta nu era pe placul unor lideri locali sau de la centru sau nu coincidea cu poziţia acestora. Şi, ca mine, sunt mulţi liberali.

În toţi aceşti ani am fost convins de un lucru: liderii vin şi pleacă, însă valorile şi principiile pe care se întemeiază, de peste 150 de ani, Partidul Naţional Liberal rămân aceleaşi. Printre acestea se află libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor, toleranţa, libertatea de întrunire şi de asociere. Niciun liberal nu ar trebui să se teamă să îşi exprime un punct de vedere şi să îl argumenteze. Nu împotriva cuiva, ci în interesul PNL şi al României”, a scris Adrian Veştea pe pagina sa Facebook.

El a mai adăugat că România traversează o perioadă complicată, cu provocări economice, sociale şi politice majore și este momentul ca Partidul Naţional Liberal să se întoarcă la valorile şi principiile care i-au definit identitatea.

„Partidul Naţional Liberal este singurul partid istoric din România şi unul dintre cele mai vechi din Europa tocmai pentru că a rămas un partid viu, un loc al dialogului, în care deciziile importante s-au luat prin consultare şi prin respect faţă de opiniile membrilor săi. Iar în momentele grele pentru ţară, PNL a ales întotdeauna responsabilitatea înaintea interesului politic de moment. Astăzi, România traversează o perioadă complicată, cu provocări economice, sociale şi politice majore.

Este momentul ca Partidul Naţional Liberal să se întoarcă la valorile şi principiile care i-au definit identitatea şi care l-au făcut relevant în istoria acestei ţări. Să demonstreze încă o dată că este un partid care pune România pe primul loc şi care este capabil să ofere soluţii.

La fel de important este ca PNL să redevină un spaţiu al dialogului autentic, în care fiecare membru este ascultat şi respectat. Diversitatea opiniilor nu este o slăbiciune, ci o resursă. Sunt convins că foarte mulţi colegi liberali gândesc astfel. Vocea aleşilor locali trebuie să conteze mai mult în procesul de decizie, deoarece ei sunt cei care reprezintă partidul în comunităţi, cunosc realităţile din teren şi poartă, zi de zi, responsabilitatea în faţa cetăţenilor”, a mai precizat acesta.

El a mai continuat spunând că:

„Din aceste motive susţin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Naţional Liberal. Este un demers care îşi propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL şi să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă şi responsabilă despre viitorul nostru”, afirmă Veştea.



El menţionează că ”platforma nu este îndreptată împotriva partidului şi nici împotriva cuiva”.

Totodată, Adrian Veștea spune că PNL trebuie să rămână partidul libertăţii individuale.

„Cred cu tărie că Partidul Naţional Liberal trebuie să revină în matricea sa identitară”, a mai precizat Adrian Veştea, adăugând că „PNL este şi trebuie să rămână partidul libertăţii individuale, al economiei de piaţă, al responsabilităţii, al iniţiativei private, al respectului pentru familie, comunitate şi valorile care au construit România modernă”, a încheiat acesta.