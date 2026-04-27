Cum a negociat Grindeanu alianța PSD-AUR pentru demiterea lui Bolojan. „Sâmbătă m-a întrebat Simion ce cred”

AUR susține că nu a cerut nimic de la PSD pentru acest sprijin în Parlamentul României. Foto: Inquam Photos/George Călin

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, în exclusivitate la emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN, că prima dată când a apărut ideea unei moțiuni de cenzură comune PSD-AUR a fost vinerea trecută, dar nu a vrut să spună cine a inițiat primul contact. George Simion l-a întrebat ce părere are sâmbătă, iar toate detaliile au fost puse la punct duminică, în cadrul unei discuții cu reprezentanții PSD. Liderul AUR a spus că ambele partide se temeau că moțiunea fiecăruia nu va fi votată și atunci aceasta a fost soluția de compromis. Petrișor Peiu susține că AUR nu a cerut nimic de la PSD pentru a da jos Guvernul Bolojan.

Petrișor Peiu, președintele Consiliului de conducere AUR, a spus că ideea acestei moțiuni comune a venit dintr-o neîncredere a ambelor partide că se vor ține de cuvânt.

„Noi am anunțat tot timpul că intenționăm să depunem o moțiune de cenzură în luna mai prin care să criticăm politica economică a Guvernului și în același timp am anunțat că dacă PSD va depune moțiune de cenzură înainte, noi o vom vota.

În contextul în care noi am anunțat că vom vota o moțiune de cenzură a PSD, se pare că acolo era o oarecare îndoială. Adică 'dom'ne ăștia chiar o să o voteze sau ne lasă fără voturi?'.

Pe de altă parte era clar că dacă noi nu votam moțiunea lor, nici ei nu o votau pe a noastră. Nu a fost neapărat frică, o îndoială”, a spus Peiu.

Senatorul AUR a spus că prima dată când această soluție a fost pusă concret pe masă a fost la sfârșitul săptămânii trecute, dar nu a vrut să spună cine a făcut primul pas.

„Cred că vineri a venit prima dată a venit această idee, sâmbătă mi-a spus domnul Simion, m-a întrebat ce cred, eu fiind un opozant al ideii în general de a face orice fel de înțelegere cu vreunul din partele Coaliției. M-a întrebat și la noi în partid e democrație. A zis 'uite dom'ne ar fi o soluție ca să scăpăm de acest partid'. A doua zi m-a chemat și pe mine la discuțiile cu reprezentanții PSD.

Și am convenit pentru a nu avea două moțiuni de cenzură care să fie respinse e mai util să facem una pe care să o semnăm împreună, să invităm și celelalte partide sau grupuri care vor să o semneze să o semneze. Și a doua parte a înțelegerii a fost că o vom face luni dimineață eu împreună cu domnul Neacșu. Noi aveam fiecare câte o moțiune scrisă și am armonizat-o. Avem textul final, avem semnături”, a spus Peiu.

De asemenea, el a spus că la discuțiile cu PSD nu s-a vorbit despre Nicușor Dan. „Nu am discutat acest lucru. Am discutat despre textul moțiunii, despre invitarea celorlalte formațiuni să semneze, am discutat acest mic scenariu cu ieșirea împreună cu domnul Neacșu, după care secvența cu domnul Simion, apoi după ședința PSD ieșirea domnului Grindeanu.”

Liderul AUR a insistat că partidul nu a cerut nimic de la PSD în schimbul acestui sprijin în Parlament: „Eram la dvs în emisiune când v-am spus că noi vom vota necondiționat o moțiune PSD. Suntem în aceeași situație”.

Întrebat dacă AUR a cerut PSD să îl ajute să devină un partid mai frecventabil, Peiu a negat: „Nu am cerut acest lucru, nu s-a discutat. Dacă mă întrebați despre aceste aspecte un partid își demonstrează în practică gradul de onorabilitate.”

Petrișor Peiu a spus că „crede” că moțiunea are mai multe semnături decât sunt necesare și că „speră” că va fi și votată. „Noi am spus că vom depune când vom avea 233, câteva în plus. Nu cred că va fi o problemă strângerea de semnături. Mi-e greu să cred că cineva care a semnat nu va vota.”

Liderul AUR a mai precizat că nu s-a discutat despre formarea unui guvern minoritar PSD-AUR.