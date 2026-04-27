Kelemen Hunor crede că PSD și AUR s-ar pregăti să guverneze împreună: „Altfel de ce ai da jos Guvernul?”

Kelemen Hunor a declarat luni că PSD și AUR ar putea încerca să formeze o majoritate și să guverneze împreună, după ce au anunțat o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Liderul UDMR spune că, dacă există voturile necesare, Executivul va cădea săptămâna viitoare și aceeași majoritate ar putea rămâne în picioare și după.

„Nu prea văd ca ceva foarte pozitiv pentru România. Cu tot respectul pentru fiecare cetățean care a votat, indiferent unde a votat, dar în momentul în care moțiunea este depusă, sigur, cale de întoarcere nu există. Sigur, trebuie să vedem și votul, dar dacă ei au majoritate, așa cum se vehiculează, atunci săptămâna viitoare și cei care au semnat și cei care vor să susțină vin și votează moțiunea. Săptămâna viitoare probabil că acest guvern va pica și încep negocierile”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a afirmat că, majoritatea AUR-PSD ar putea rămâne și după moțiune: „Dacă se formează undeva o majoritate pentru a da jos guvernul, probabil că acea majoritate, teoretic cel puțin, rămâne valabilă, fiindcă de ce dai jos Guvernul dacă a doua zi dispare acea majoritate. Trebuie să vedem, nu vreau să speculez eu”.

Întrebat dacă mai este posibilă o nouă Coaliție din care să facă parte PSD, liderul UDMR a răspuns: „E posibil, dar va fi greu de realizat, mai ales că între PSD și PNL lucrurile nu merg bine”.

Întrebat, se asemenea, dacă UDMR este dispus să mai faca parte dintr-o coaliție cu PSD pe viitor, Kelemen Hunor a spus: „În acest moment suntem într-o coaliție și avem o singură dorință: ca această coaliție de azi să meargă mai departe”.

„Nu va pleca Ilie Bolojan. Dacă pică Guvernul ptrintr-o moțiune de cenzură, da, dar altfel de ce să plece? Pe ultima sută de metri nu mai e posibil (să se rezolve conflictul) pentru că ei au anunțat deja moțiune de cenzură, e depusă, am intrat pe o altă stradă pe care trebuie să mergem până la capăt. (...) PSD a anunțat că retrag prefecții și secretarii de stat, înseamnă că pentru ei orice posibilitate de a discuta în formatul de până săptămâna trecută a dispărut”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a afirmat, de asemenea, că „teoretic se poate ajunge la anticipate”.