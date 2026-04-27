Dungaciu: Căderea Guvernului Bolojan e un obiectiv tactic. Strategia noastră e să se meargă spre anticipate

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că înlăturarea Guvernului Bolojan este o decizie tactică, în vederea declanșării alegerilor anticipate:

“E o decizie politică pe care ne-am asumat-o, care s-a bazat pe ceea ce am spus de un an de zile: acest guvern este incompetent, acest guvern trebuie să plece. Au existat discuții și am mai vorbit despre asta, negocieri, discuții cu parlamentari sau politicieni, practic din toate partidele. Proiectul de a depune moțiunea împreună a fost de sorginte pragmatică, pentru a nu exista riscul ca niciuna să nu treacă. S-a decis în acest fel”.

Întrebat cum s-a ajuns la negocierea dintre George Simion și Sorin Grindeanu, Dungaciu a spus:

“Nu vreau să intru în detalii. A fost o negociere politică și lucrurile au ieșit așa. AUR obține căderea Guvernului, un obiectiv tactic. După această cădere a guvernului, PNL declară că nu face nicio coaliție cu PSD-ul, dacă PSD-ul se aliază cu AUR pentru a da jos Guvernul Bolojan. Căderea Guvernului este un exercițiu tactic, strategia noastră e să se meargă spre alegeri anticipate. Noi credem că după căderea acestui guvern, anticipatele e cea mai bună soluție”.

Întrebat ce urmează după căderea Guvernului Bolojan, Dungaciu a spus:

“Să vedem dacă președintele Nicușor Dan își va intra în atribuții și nu va continua să împartă România între frecventabili și nefrecventabili”.

De asemenea, el nu a exclus ca AUR să intre la guvernare cu PSD, însă doar pentru pregătirea anticipatelor:

“A existat această idee vânturată prin presă. Dacă e nevoie pentru declanșarea alegerilor anticipate de pregătirea acestor alegeri, ne gândim doar în perspectiva asta să intrăm la guvernare, pentru pregătirea alegerilor anticipate”.

BPN al PSD a aprobat, în unanimitate, decizia conducerii partidului de a depune moțiune de cenzură comună cu AUR, a anunțat, după ședință, Sorin Grindeanu.

Potrivit declarațiilor făcute de Sorin Grindeanu în ședința Biroului Permanent Național al PSD și consemnate de sursele Antena 3 CNN, social-democrații nu iau în calcul o formulă de guvernare alături de AUR, în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va trece.