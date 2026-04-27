Bolojan îl avertizează pe Nicușor Dan: „Nimeni nu garantează că PSD nu recurge și la alte acțiuni politice, inclusiv în ce-l privește”

Vor urma noi discuții la Palatul Cotroceni între liderii PSD, PNL, USR și UDMR și președintele Nicușor Dan. Foto: Administrația prezidențială

Premierul Ilie Bolojan a spus, la Digi24, că președintele Nicușor Dan nu i-a cerut să demisioneze, după ce PSD i-a retras sprijinul politic și miniștrii social-democrați au demisionat din guvern. Prim-ministrul a spus, de asemenea, că îi este „greu” să aprecieze dacă Nicușor Dan „ar fi putut să facă altceva”, că intenția acestuia de a media și de a-și respecta prevederile constituționale sunt „corecte”, dar „logica și bunul simț au rezultate în anumite condiții”. Bolojan a mai avertizat că nimic nu oprește PSD să facă alte acțiuni politice, inclusiv în ceea ce-l privește pe Nicușor Dan.

După ce a anunțat o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului cu AUR, Ilie Bolojan a sugerat că PSD ar putea lua în calcul o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Un președinte, pentru a-și putea pune în practică programul pentru care a fost ales are nevoie de colaborarea cu guvernul. Și când nu mai ai o colaborare, probabilitatea să nu-ți mai poți pune în practică proiectele la care te-ai angajat e mare.

Și la fel, nimeni nu ne garantează că PSD nu recurge și la alte acțiuni politice, așa cum au făcut și în acești ani, inclusiv în ce-l privește pe președintele României”, a spus premierul la Digi24.

Premierul a declarat că Nicușor Dan nu i-a cerut demisia de la începutul acestei crize politice.

„Președintele nu mi-a cerut demisia și nu iau în calcul sub nicio formă. PSD și AUR să-și asume. Trebuie să facem ce e corect pentru domeniul nostru de activitate, pentru România, chiar dacă nu sună bine și mergem contra curentului sau împotriva așteptărilor cu care i-am obișnuit pe oameni în mod greșit”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul a adăugat însă despre declarațiile repetate ale președintelui că el este „mediator” în această criză politică: „Intenția de a media și prevederile constituționale sunt corecte, dar cum am spus, logica și bunul simț au rezultate în anumite condiții. În alte condiții, n-au.”

Referitor la relația sa cu Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, care a primit reproșuri inclusiv din partidul său pentru modul în care a gestionat această relație, a spus că a avut o colaborare bună cu președintele și știa, atunci când a acceptat această funcție, că nu va avea un mandat ușor.

„Am avut o colaborare bună cu președintele și când am acceptat funcția știam că nu e o situație ușoară și am vrut să duc cu demnitate mandatul și asta fac și acum.

Mi-e greu să spun dacă președintele ar fi putut să facă altceva. Aici, atunci când acționezi poți să ai de-a face cu oameni de bună credință care vor să facă ceva, asta e o ipoteză și atunci logica, bunul simț și rațiunea au rezultate.

Sau ai de-a face cu altfel de interese, fără o logică a bunei guvernări, a interesului public ci a unor interese politice, de putere, de afaceri și atunci logica și bunul simț nu mai au rezultat”, a spus Bolojan.

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. PSD și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan săptămâna trecută, iar toți miniștrii pe care îi avea în guvern și vicepremierul Marian Neacșu au demisionat.

Biroul Politic Național al PSD a aprobat cu unanimitate de voturi colaborarea cu AUR pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dar Sorin Grindeanu i-a asigurat, potrivit surselor Antena 3 CNN, că PSD nu va face un guvern cu AUR.