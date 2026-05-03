Consilierul prezidențial Marius Lazurca spune că România și Europa “nu mai sunt vitale strategic” pentru SUA

1 minut de citit Publicat la 18:45 03 Mai 2026 Modificat la 18:52 03 Mai 2026

Marius Lazurca, fost ambasador al României în Mexic, este consilierul lui Nicușor Dan. Foto: Hepta

România își păstrează importanța strategică pentru Statele Unite ale Americii, dar nu este vitală pentru administrația de peste Ocean, a declarat consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, Marius Lazurca, la TVR Internațional.

El a fost întrebat de realizatoarea emisiunii dacă țara noastră "este vitală din punct de vedere strategic pentru SUA".

"Nici măcar Europa nu mai e atât de vitală, de importantă, pe cât ne-am fi dorit sau pe cât a fost până de curând.

O arată inclusiv elementele de doctrină ale Statelor Unite din Strategia Națională de Securitate sau Strategia Națională de Apărare a SUA.

Statele Unite și-au mutat centrul de interes în zona indo-pacifică încă din timpul mandatului președintelui Obama", a continuat el.

Consilier prezidențial: România nu e vitală pentru SUA, dar își păstrează relevanța

"Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție. Ele depind de niște elemente obiective: în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care (regiuni) cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic.

Nu e, așadar, întâmplător sau discreționar faptul că, începând chiar cu președintele Obama, SUA și-au declarat intenția de a se focaliza în politicile de securitate asupra zonei indo-pacifice.

Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA", a subliniat consilierul prezidențial.

El a arătat, pe de altă parte, că țara noastră își păstrează relevanța pentru administrația de la Washington.

"Demonstrația e ușor de făcut: România, nu altcineva, găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu. România, și nu altcineva, găzduiește un contingent important de trupe americane.

România, și nu altcineva, a fost solicitată să contribuie - și am făcut-o - la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea", a explicat Lazurca.

Potrivit acestuia, "putem să sperăm că România poate deveni mai importantă decât este în momentul de față pentru Statele Unite, iar președintele României, Nicușor Dan, își propune acest lucru".