Ciucu: Exclud noi discuţii cu PSD. Miza lor e să slăbească PNL, să-l facă slugă sau breloc. Nu ne strică opoziția, să ne reformăm

Ciprian Ciucu spune că PNL nu va reveni asupra deciziei de a nu mai colabora cu PSD, după ce social-democrații au depus moțiune de cenzură cu AUR.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a calificat drept „jignitor” apelul lansat de PSD către liberali, de a renunța să-l mai sprijine pe premierul Ilie Bolojan.

Într-o declarație la Digi24, Ciucu a reamintit că actuala criză politică este provocată chiar de PSD - care a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR împotriva Guvernului - și a estimat că formațiunea liberală nu-și va trăda liderul, fiind gata să meargă în opoziție, „pentru a se reforma”.

Ciprian Ciucu: PSD a creat criza pentru avea acces la mai mulți bani și la mai multă putere

„Cum poate presupune PSD că partidul își va trăda propriul președinte ales?

Ei au dat drumul la această criză. Și-au asumat-o, după ce noi am spus de două ori în BPN că nu vom mai face vreo alianță cu PSD dacă ei vor pica guvernul.

Noi nu am greșit nici față de PSD. Am respectat protocolul coaliției de guvernare, iar toată această criză artificială li se datorează în totalitate.

Aici este vorba despre (a obține) bani, putere și mai multă influență politică a acestui partid extrem de corupt”, a spus el.

Ciprian Ciucu: Miza PSD e să facă din PNL slugă sau breloc

„Miza lor este să slăbească PNL. E doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Și vor să ne compromită cu astfel de apeluri” , a continuat prim-vicepreședintele PSD.

Ciprian Ciucu a subliniat că partidul său are acum doar două opțiuni: guvern minoritar sau opoziție și a reiterat că e exclusă revenirea asupra deciziei de a nu mai colabora cu PSD.

„Vă dați seama cât de penibili am fi dacă, după două decizii consecutive clare (de necolaborare cu PSD dacă PSD dărâmă guvernul, n.r.), am decide acum să ne întoarcem? Unu la mână.

Doi la mână: PSD are un lider care este la jumătate din încrederea partidului lor. Noi avem un lider care este de două ori peste partidul nostru, ca încredere. Cum își pot ei permite să vină cu o astfel de cerință?

Adică, n-am venit noi să zicem 'domnule, demiteți-l pe Grindeanu, că nu mai are lumea încredere în el, uitați-vă în orice sondaj de opinie', dar ei își permit să facă acest lucru (să ceară PNL să nu-l mai sprijine pe Bolojan)? Este exclus așa ceva”, a explicat Ciucu.

Ciucu nu exclude apariția de „dezertori” din PNL

Prim-vicepreședintele a fost întrebat și în legătură cu „posibili dezertori” din PNL, în urma apelului PSD.

El a răspuns că nu poate fi „sigur de nimic astăzi”, dar că estimează că partidul său nu-și va trăda liderul.

„PNL este un partid demn. România are nevoie de un Partid Naţional Liberal reformat, iar opoziţia nouă nu ne strică, să ne reformăm.

După această moţiune, PNL are doar două opţiuni: guvern minoritar sau opoziţie. Altă opţiune nu există în acest moment”, a conchis Ciucu.