Bolojan acuză că bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă: Sunt oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni

Bolojan acuză că bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă. Foto: GettyImages

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că a descoperit cum "ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni" şi a enumerat, apoi, alte nemulţumiri ale PSD-iştilor la adresa lui. ”Un al treilea val a fost atunci când, într-adevăr, am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat", a declarat Bolojan la Rock FM.

Ilie Bolojan a înşirat motivele pentru care, crede el, PSD depune moţiune de cenzură în colaborare cu AUR.

"Era o presiune foarte mare, dacă ne aducem aminte, în vara anului viitor să prezentăm Comisiei Europene un prim pachet de măsuri care să arate că vom corecta deficitul bugetar, pentru că altfel ne suspendau fondurile europene, ceea ce ne-ar fi creat mari complicaţii. După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării.

Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni.

Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva incompetenţa, ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poţi să-ţi reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală", a mai declarat prim-ministrul României.

Acesta mai crede că PSD a reacţionat negativ când a luat măsuri pentru eliminarea pierderilor din companiile de stat.

”Un al treilea val a fost atunci când, într-adevăr, am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat, pentru a permite, de exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul naţional, pentru că nu poţi scădea preţul la energie dacă nu ai mai multă producţie. Şi dintr-un preţ mare al energiei nu pierd toţi.

Pierde agentul economic, firma românească, la competitivitate, pierde cetăţeanul. Dar cei care sunt în aceste zone au câştiguri importante. Ori, toate aceste lucruri ne-au dus în această situaţie şi practic nu mai puteam să avem nişte sigle că facem lucrurile într-un anume fel, iar în interior să avem nişte comportamente total diferite.

Gândiţi-vă că am dat legi legate de guvernanţa corporativă, modul în care sunt selectaţi managerii. Dar nu ştiu cum se face că au fost organizate concursuri cu final neaşteptat, adică au ieşit exact cei care aveau nişte susţineri politice Nici asta n-ar fi fost o problemă, dacă numirea lor la anumite conduceri de companii ar fi fost gândită ca o provocare, nu ca o recompensă pentru aceşti oameni", a mai spus Bolojan pentru sursa amintită.