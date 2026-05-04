Parlamentarii PACE - Întâi România anunță că vor vota la vedere pentru moțiunea de cenzură

1 minut de citit Publicat la 23:27 04 Mai 2026 Modificat la 23:27 04 Mai 2026

Adrian Peiu: "Ziua de 5 mai va rămâne în istoria României ca data eliberării țării de politicile anti-românești". FOTO: Agerpres

Parlamentarii Grupului PACE - Întâi România vor vota la vedere, marți, pentru moțiunea de cenzură, a anunțat Adrian Peiu, potrivit unui comunicat de presă.

“Consecvenți cu inițiativa de a depune această moțiune de cenzură a cărei necesitate a fost susținută de Grupul PACE - Întâi România încă dinainte de a se vedea zorii succesului, noi, cei 15 parlamentari ai grupului, am demonstrat fermitate, tărie de caracter, respingând cântecele de sirenă ale puterii și dovedind că nu ascultăm decât de vocea românilor care ne-au trimis în Parlament. Încă de astăzi, ca un preambul al succesului moțiunii, Grupul PACE - Întâi România a participat activ la susținerea și votarea în Senatul României a proiectului de lege privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes național până la 31 decembrie 2027”, a afirmat Adrian Peiu.

Liderul grupului parlamentar PACE a spus că s-a format “o nouă majoritate parlamentară dedicată suveranității statului român, în timp ce PNL și USR s-au demonstrat a fi o minoritate anti-națională, doritoare de a înstrăina în mod păgubos activele statului”.

“Ziua de 5 mai va rămâne în istoria României ca data eliberării țării de politicile anti-românești ale Guvernului Bolojan și momentul unui nou început în evoluția statului român, iar Grupul PACE - Întâi România va fi o parte importantă atât în oprirea dezastrului numit Bolojan, cât și în construcția care va urma”, a transmis Adrian Peiu.