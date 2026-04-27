Meta vrea să-și alimenteze centrele de date cu energie electrică trimisă din spațiu

Foto: Getty Images

Meta vrea să alimenteze centrele de date pentru inteligență artificială cu energie solară produsă din spațiu, adoptând o abordare neobișnuită pentru a-și satisface cererea tot mai mare de electricitate, relatează Bloomberg.

Compania a anunțat luni că a încheiat un acord pentru până la 1 gigawatt de energie solară spațială cu Overview Energy, un startup care urmărește să colecteze lumina solară prin sateliți aflați pe orbită în jurul Pământului și să o transforme în electricitate pentru susținerea rețelei energetice. Un gigawatt este aproximativ echivalent cu energia produsă de un reactor nuclear.

Viziunea Overview Energy privind o centrală în spațiu, care să transmită energie înapoi pe Pământ, rămâne deocamdată ipotetică. Startup-ul continuă să dezvolte și să testeze tehnologia de bază, având în plan o primă demonstrație orbitală în 2028.

Meta a refuzat să comenteze termenii financiari ai acordului, care i-ar oferi acces preferențial la viitoarea capacitate a Overview Energy. Cele două companii spun că se așteaptă ca livrarea comercială de energie să înceapă în 2030.

Meta nu este singura companie care privește spre spațiu pentru a-și acoperi nevoile centrelor de date. Elon Musk, Jeff Bezos și alții au discutat chiar despre plasarea centrelor de calcul direct pe orbită.

Pentru Meta, această mișcare face parte dintr-o uriașă campanie de investiții în Inteligența Artificială. Compania alocă sute de miliarde de dolari pentru a-și asigura energia, infrastructura și capacitatea de calcul necesare susținerii planurilor sale în domeniul inteligenței artificiale. Meta speră că Overview Energy îi va oferi acces la energie curată și „neîntreruptă”, a declarat Nat Sahlstrom, vicepreședinte pentru energie și sustenabilitate al companiei.

Ambițiile Meta în domeniul AI s-au bazat în mare măsură pe gazul natural, pe care compania îl consideră o sursă de energie mai constantă și mai fiabilă decât unele alternative mai curate. Meta susține dezvoltarea a 10 noi centrale pe gaz pentru cel mai mare campus al său de centre de date AI, aflat în construcție în zona rurală din Louisiana.

Overview Energy, cu sediul în nordul statului american Virginia, mizează pe ideea că soarele nu apune niciodată în spațiu. Dacă eforturile sale de a colecta energie continuă și de a o transmite către receptoare de pe Pământ vor avea succes, compania ar putea oferi o soluție de energie curată care evită unele dintre limitele panourilor solare terestre. Performanța acestora variază în funcție de vreme, momentul zilei și anotimp.