NASA l-a trimis pe Link, robotul spațial, să salveze telescopul Swift de la prăbușire. Dacă ratează, va cădea în octombrie pe Pământ

2 minute de citit Publicat la 18:23 03 Iul 2026 Modificat la 18:57 03 Iul 2026

Satelit pe orbită circumterestră. Imagine cu caracter ilustrativ. O misiune cu rolul de a salva de la prăbușire telescopul spațial Swift a fost lansată vineri. Foto: Getty Images

Agenția spațială americană, NASA, a lansat vineri o misiune spațială robotizată cu rolul de a opri prăbușirea și distrugerea telescopului orbital Swift.

Este o misiune periculoasă, care ar trebui să dureze mai multe luni, informează AFP, citată de Agerpres.

Programată inițial pentru marți, lansarea în spațiu a vehiculului-robot Link a fost amânată mai întâi din motive meteorologice și, apoi, tehnice.

Lansarea a avut loc în cele din urmă vineri, la ora 08:36 GMT (ora 11:36 în România), de pe un atol din Oceanul Pacific.

NASA încearcă să salveze telescopul SWIFT de la prăbușirea pe Pământ. A lansat un robot spațial pentru a-l repune pe orbită

Today our Pegasus XL rocket successfully launched the @KatalystSpace LINK servicing spacecraft to boost the @NASA Swift observatory. Learn more: https://t.co/cw0ltTVpNr pic.twitter.com/CSgg7oCC6p — Northrop Grumman (@NGCNews) July 3, 2026

Cum arată planul misiunii de salvare a telescopului spațial Swift

Dezvoltat de startup-ul american Katalyst, robotul spațial Link a fost lansat în spațiu din aer, de pe o mică rachetă denumită Pegasus, ea însăși lansată inițial cu ajutorul unui avion.

Odată ajusns pe o orbită apropiată de cea a telescopului Swift, Link își va desfășura panourile solare și va realiza o serie de verificări.

În etapa următoare, robotul va trebui să găsească telescopul Swift în imensitatea spațiului cosmic, apoi să se apropie și să se agațe de el cu ajutorul a trei brațe mobile.

Aceste manevre ar urma să dureze mai multe săptămâni.

Ulterior, Link va încerca să "mute" telescopul cu aproximativ 300 de kilometri mai sus, până la un nivel apropiat de cel al orbitei sale inițiale.

Această manevră ar urma să dureze, și ea, cel puțin o lună.

În loc să fie lăsat să se prăbușească și - eventual - să ardă complet la intrarea în atmosfera terestră, Swift ar putea astfel să își continue misiune pentru încă mulți ani de acum înainte.

Evaluată la 30 de milioane de dolari, operațiunea începută vineri va apelal la o serie de manevre inedite pentru a salva acest telescop ce a costat 250 de milioane de dolari și care le permite inginerilor de la NASA să studieze exploziile de raze gamma, cele mai puternice explozii din Univers.

În fața numeroaselor riscuri ale misiunii, Shawn Domagal-Goldman, directorul diviziei de astrofizică din cadrul NASA, s-a declarat "foarte recunoscător" agenției pentru "șansa de a încerca" salvarea telescopului Swift.

Dacă misiunea NASA eșuează, Swift ar urma să se prăbușească în luna octombrie

NASA a construit și a lansat inițial observatorul spațial Swift în anul 2004.

De atunci, observatorul a servit ca un fel de santinelă pentru a detecta rapid explozii de raze gamma îndepărtate care pot dura doar câteva secunde, dar care pot dezlănțui mai multă putere decât va declanșa Soarele în întreaga sa existență.

Datorită succesului său, misiunea Swift a fost extinsă în mod repetat.

Telescopul spațial Hubble poate captura fotografii mai clare decât Swift, dar durează până la două zile pentru a îndrepta Hubble către o nouă țintă de cercetare. Swift are nevoie de doar câteva minute.

Swift a fost plasat inițial pe o orbită aflată la 600 de kilometri deasupra Pământului, în 2004.

Dispozitivul spațial nu are motoare proprii pentru a-și menține orbita.

În prezent, el este pe cale să coboare sub altitudinea de 300 de kilometri și să se prăbușească pe Terra până în luna octombrie.