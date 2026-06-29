Cursă contracronometru la NASA pentru a salva telescopul Swift care este gata să se prăbușească pe Pământ

NASA a contractat startup-ul Katalyst Space Technologies pentru a ridica Observatorul Swift pe o orbită mai înaltă. FOTO: Profimedia Images

NASA se grăbește să salveze un telescop îmbătrânit de la prăbușirea pe Pământ printr-o misiune de salvare îndrăzneață. Operațiunea de recuperare, în valoare de 30 de milioane de dolari, începe chiar din această săptămână, odată cu lansarea planificată a unei nave robotice de salvare, potrivit ABC News.

NASA a contractat startup-ul Katalyst Space Technologies pentru a ridica Observatorul Swift pe o orbită mai înaltă, de unde își va putea continua misiunea de a detecta unele dintre cele mai mari explozii din Univers. O navă spațială cu trei brațe, construită de Katalyst, va porni în urmărirea lui Swift după lansarea de pe un atol din Insulele Marshall, în Oceanul Pacific, la bordul unei rachete Pegasus lansate din avion. Lansarea ar putea avea loc chiar de marți.

De la lansarea sa, în 2004, Swift a scanat cosmosul, însă pierde altitudine din ce în ce mai rapid din cauza activității solare intense din ultimul timp. Pentru a supraviețui, trebuie mutat cât mai curând pe o orbită mai înaltă și mai stabilă.

Doar China a mai încercat o misiune similară

Următorul telescop care se confruntă cu același risc ar putea fi celebrul Hubble al NASA. La fel ca Swift, Hubble își pierde altitudinea pe măsură ce Soarele produce erupție după erupție. Directorul executiv al Katalyst Space, Ghonhee Lee, a declarat că robotul de nouă generație al companiei, aflat încă în dezvoltare, ar putea salva și Hubble, un telescop mult mai mare.

Doar China a mai încercat o misiune similară, reușind în urmă cu patru ani să ridice un satelit pe o orbită-cimitir mai înaltă.

„Acesta este primul robot spațial american care merge să facă ceva de acest fel”, a declarat Lee pentru Associated Press. „NASA are toate aceste mari observatoare spațiale vechi... toate ar putea beneficia de un astfel de serviciu. Ceea ce demonstrăm prin această misiune este că aceasta reprezintă o nouă opțiune disponibilă.”

Nava autonomă a Katalyst, denumită Link, va avea nevoie de aproximativ o lună pentru a ajunge la Swift și a-l captura, iar apoi de încă aproximativ două luni pentru a-i ridica orbita de la actualii 360 de kilometri la altitudinea dorită de 600 de kilometri.

Observatorul de raze gamma, care cântărește 1,4 tone, trebuie să se afle la peste 300 de kilometri altitudine pentru ca operațiunea de salvare să fie posibilă. Potrivit celor mai recente estimări, va atinge acest prag critic în luna octombrie.

De dimensiunea aproximativă a unui frigider de bucătărie, cu o anvergură a panourilor solare de 12 metri, Link este echipat cu trei brațe, fiecare având o lungime de puțin peste un metru. Fiecare braț este prevăzut cu două dispozitive de prindere asemănătoare mâinilor unei figurine Lego.

Dacă totul decurge conform planului, Swift și-ar putea relua activitatea până în septembrie, potrivit lui Lee.

Swift nu a fost proiectat pentru a fi reparat

Evaluat la sute de milioane de dolari, Swift nu a fost proiectat pentru a fi reparat, cu atât mai puțin pentru a fi capturat de mâini, fie ele umane sau robotice. Tocmai acest lucru face misiunea atât de dificilă, spun reprezentanții companiei, care subliniază că nu există nicio garanție a succesului.

NASA a semnat contractul cu Katalyst în septembrie anul trecut, cu doar două cerințe: misiunea trebuie realizată cât mai rapid, dar fără a agrava situația. Nouă luni mai târziu, compania este pregătită pentru lansare.

„Trebuie să fiu sincer. Nimeni nu credea că va fi posibil. Nimeni nu credea că vom ajunge atât de departe cât am ajuns astăzi”, a declarat Shawn Domagal-Goldman, directorul diviziei de astrofizică a NASA.

NASA a reușit să câștige puțin timp pentru Swift, oprind toate instrumentele științifice pentru a încetini coborârea acestuia. Observațiile au fost suspendate în februarie.

Nicky Fox, șefa misiunilor științifice ale NASA, spune că efortul merită.

„Dacă lăsăm Swift să reintre în atmosferă, vom pierde acest telescop. Vom pierde o mare parte din capacitățile sale”, a spus ea. „În prezent, nu avem bugetul necesar pentru a construi unul nou care să îl înlocuiască.”

Deși nu totul poate fi salvat în spațiu, Swift este un caz special, afirmă Domagal-Goldman.

Fidel numelui său, Swift este conceput să se reorienteze rapid pentru a surprinde evenimente astronomice apărute pe neașteptate, precum exploziile de raze gamma și supernovele. Odată cu noile descoperiri așteptate de la Telescopul Webb și de la viitorul Telescop Spațial Roman, Swift, dacă va fi salvat, va avea mai multă activitate ca niciodată în rolul de „prim intervenient” al NASA.

Katalyst vede în misiunea Swift punctul de plecare al unei noi industrii de reparații spațiale. Robotul de nouă generație al companiei, programat să zboare anul viitor, va putea interveni la sateliți aflați la altitudini de până la 35.800 de kilometri. Lee își imaginează că, într-o zi, sute de astfel de roboți vor orbita în jurul Pământului, reparând și repoziționând sateliți, alimentându-i cu combustibil și construind ferme solare, centre de date și alte platforme spațiale.