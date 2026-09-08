O mobilizare "la toate nivelurile". De ce vrea Rusia să recruteze persoane declarate "inapte permanent" pentru serviciul militar

2 minute de citit Publicat la 09:16 08 Sep 2026 Modificat la 09:16 08 Sep 2026

De ce vrea Rusia să recruteze persoane declarate "inapte permanent" pentru serviciul militar. FOTO: Getty Images

Rusia analizează noi modalități de recrutare și ar putea ajunge să accepte inclusiv persoane declarate inapte pentru serviciul militar. Propunerea ar fi fost prezentată președintelui Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni cu liderii partidelor politice și cu persoane decorate drept „eroi de război”.

Ideea de a permite recrutarea persoanelor încadrate în categoria D, respectiv "inapte permanent" pentru serviciul militar, ar fi fost pusă pe masa discuțiilor, relatează publicația de opoziție Novaia Gazeta, citată de La Libre.

Potențialii recruți sunt clasificați în mai multe categorii în funcție de aptitudinile lor pentru serviciul militar.

Cine sut persoanele încadrate la categoria D

Categoriile sunt următoarele: A înseamnă "apt integral", B - "apt cu anumite restricții", V - "rezervă", G - "inapt temporar", iar D - "inapt permanent".

Ultima categorie îi include pe cei care suferă de boli grave și incurabile sau de dizabilități fizice ori psihice severe, precum și persoanele nevăzătoare și surde.

Persoanele încadrate în această categorie nu ar trebui să efectueze serviciul militar și nu pot fi încorporate în armată, chiar dacă se oferă voluntare.

Potrivit publicației de opoziție, președintele rus ar fi deschis acestei propuneri. Pentru a se abate doar parțial de la regulile existente, Putin nu i-ar trimite direct pe frontul din Ucraina, ci i-ar utiliza pe teritoriul Rusiei.

Ce rol ar urma să aibă?

Rolul persoanelor din categoria D ar urma să fie legat de "apărarea aeriană regională" pe teritoriul Rusiei. Țara este atacată constant cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune, care vizează instalații militare și alte infrastructuri importante.

Nu se știe momentan ce sarcini ar urma să aibă aceste persoane.

O astfel de decizie riscă să provoace nemulțumire în Rusia. Ea vine într-o perioadă în care există temeri privind declanșarea unui nou val de mobilizare.

Din cauza scăderii puternice a numărului de militari, președintele rus a evocat posibilitatea de a apela la rezerviști "la toate nivelurile". O astfel de măsură ar putea fi adoptată foarte rapid, chiar din octombrie, imediat după alegerile legislative.

Autoritățile ruse au negat, deocamdată, existența unui plan de mobilizare.

Menționată recent în publicația citată, specialista în Rusia și cercetătoare în cadrul SEPSOMS al Universității din Mons, Anne Godart, consideră că în Rusia se conturează o formă de mobilizare care, însă, nu va purta neapărat acest nume.

"Declararea unei mobilizări generale după șa-zisele alegeri din 20 septembrie ar fi puțin probabilă. Autoritățile ruse vor prefera să se bazeze pe argumente menite să-i convingă pe tineri să fie în continuare atrași de banii oferiti pentru a merge la luptă. Astfel, vor fi prezentate tot felul de beneficii pentru cei care vor fi trimiși în Ucraina", explică aceasta.