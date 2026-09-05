Schizofrenii, cei cu membre amputate, orbii și surzii - buni de recrutat în armata rusă pentru apărarea antidronă. Putin: „Susțin”

Vladimir Putin ține două icoane la o întâlnire cu soldați răniți, la un spital militar din Rusia. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a aprobat o propunere a propagandistului Evgheni Podubnîi de a permite cetățenilor ruși aflați în categoria de sănătate „D” („absolut inapți pentru serviciul militar") să poată fi înrolați în armata rusă pentru a apăra obiectivele strategice ale Rusiei de atacurile cu drone ucrainene, informează The Moscow Times.

La o întâlnire cu conducerea partidului lui Putin, Rusia Unită, Podubnîi a spus că militarii ruși răniți, aflați în categoria „D”, „pot îndeplini, de exemplu, sarcini în unități regionale BARS (alcătuite din rezerviști - n.r.), pentru apărarea antiaeriană și distrugerea dronelor".

„Nu vorbim despre linia întâi”, a spus propagandistul rus, la care Putin a replicat: „Jenia, susțin”.

Categoria „D” se referă la recruții ori militarii care suferă de boli cronice severe, precum tuberculoză, infecție cu HIV, afecțiuni oncologice, schizofrenie sau persoane care au membre amputate, lipsite de vedere sau auz.

Cetățenii din această categorie sunt eliminați din registrul militar, notează publicația rusă.

Potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), pierderile totale ale armatei ruse de la începutul războiului din Ucraina erau estimate, până în iunie 2026, la aproximativ 1,4 milioane de militari.

În august, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), pierderile totale ale trupelor ruse au depășit cifra de 40 de mii de militari pentru a doua lună consecutivă din acest an.

Ucraina consideră că Rusia intenţionează să recruteze încă 300.000 de soldaţi pentru efortul său de război după alegerile parlamentare ruse de la jumătatea lunii septembrie, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a afirmat că Rusia ar putea recruta mai multe trupe în 2027 pentru a atinge un obiectiv total de 500.000 de soldaţi, ca parte a ceea ce el a descris drept o mobilizare în regiunile periferice ale Rusiei.