Moment emoționant în Namibia. Un pui de focă a cerut ajutorul salvatorilor: ”Părea să știe exact cine suntem”

În fiecare zi, echipele Ocean Conservation Namibia eliberează foci prinse în obiecte abandonate în ocean. Foto: Ocean Conservation Namibia

Un moment neobișnuit surprins pe coasta Namibiei i-a impresionat pe salvatorii de animale marine. Un pui de focă s-a apropiat singur de echipa organizației Ocean Conservation Namibia (OCN), părând că știe exact cine îl poate ajuta să scape de firul de pescuit care îi rănea gâtul, potrivit The Inertia.

Voluntarii OCN patrulează zilnic de-a lungul litoralului pentru a salva foci prinse în deșeuri lăsate în mare. Cele mai multe animale sunt găsite cu fire de pescuit, cârlige, plase sau frânghii înfășurate în jurul corpului, care le provoacă răni grave și le pot pune viața în pericol.

Deoarece echipa intervine uneori în cazul a zeci de animale într-o singură dimineață, este dificil să țină evidența fiecărei salvări.

„Asta înseamnă nebunia de la Cape Cross. Când avem de făcut 20 sau 30 de intervenții într-o singură dimineață, totul se desfășoară atât de repede încât uneori nici nu mai știm dacă o focă a fost eliberată cu câteva minute înainte de un coleg sau dacă este un caz complet nou”, spun reprezentanții Ocean Conservation Namibia.

”Acest pui de focă părea să știe exact cine suntem”

În cazul acestui pui de focă, salvatorii au descoperit că animalul fusese deja ajutat anterior. Un fir de pescuit îi fusese tăiat de pe gât, însă lăsase o rană adâncă. Totuși, o altă bucată de fir rămăsese încă înfășurată în jurul gâtului și trebuia îndepărtată.

Ceea ce i-a surprins cel mai mult pe voluntari a fost comportamentul animalului.

„În mod surprinzător, acest pui de focă părea să știe exact cine suntem. A alergat direct spre plasa de salvare și nu i-a dat deloc bătăi de cap colegului nostru Antoine. Știm că probabil nu asta se întâmpla în mintea lui de animal sălbatic, dar ne place să visăm la ziua în care focile nu se vor mai teme de noi și vor veni singure să caute ajutor. Până atunci, noi vom continua să alergăm după ele”, au mai transmis reprezentanții organizației.

Deși este imposibil de spus dacă animalul a înțeles cu adevărat că oamenii erau acolo pentru a-l salva, imaginile au emoționat internauții și au evidențiat, încă o dată, impactul pe care deșeurile din mediul marin îl au asupra vieții sălbatice. În fiecare zi, echipele Ocean Conservation Namibia eliberează foci prinse în resturi de echipamente de pescuit sau alte obiecte abandonate în ocean, oferindu-le astfel o nouă șansă la viață.