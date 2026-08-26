Cel mai bogat om din Africa voia să transporte ciment din Nigeria în Ghana, dar n-a avut cu ce. Acum, vrea să-și cumpere propriile nave

3 minute de citit Publicat la 11:23 26 Aug 2026 Modificat la 11:23 26 Aug 2026

Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa. Sursa foto: Profimedia Images

Dangote Industries, compania lui Aliko Dangote, se îndreaptă către achiziționarea unor nave pentru transportul produselor din Nigeria către piețele din Africa de Vest și Centrală, în condițiile în care capacitatea limitată de transport maritim și costurile transportului rutier complică extinderea regională a grupului.

Sada Ladan-Baki, șeful departamentului de comerț internațional și exporturi al Dangote Cement, a dezvăluit planul marți, în cadrul unui seminar dedicat exporturilor non-petroliere, potrivit Business Insider Africa, care citează BusinessDay.

„Ne îndreptăm spre achiziționarea propriilor nave pentru a putea desfășura această activitate”, a declarat Ladan-Baki.

Problema cu care se confruntă conglomeratul este cu atât mai surprinzătoare cu cât distanța dintre unele dintre piețele sale este relativ scurtă.

Ladan-Baki a spus că firma nu a reușit să găsească o navă pentru a transporta un transport de 1.000 de tone metrice din Nigeria în Ghana, evidențiind lipsa capacității de transport maritim disponibile pentru comerțul regional.

Alternativa, respectiv transportul produselor pe șosea prin țările vecine, vine la rândul său cu propriile costuri.

Dangote a precizat că cimentul transportat din Nigeria către Ghana este supus unor taxe în timpul tranzitului prin țări precum Benin și Togo, ceea ce crește costul final și face exporturile nigeriene mai puțin competitive.

Planul de a achiziționa nave ar putea permite, astfel, conglomeratului să evite o parte dintre aceste bariere terestre și, în același timp, să-și consolideze controlul asupra logisticii.

Dependența tot mai mare a afacerilor Dangote de transportul maritim

Decizia este importantă deoarece afacerile Dangote devin tot mai dependente de transportul maritim.

Rafinăria sa în valoare de 20 de miliarde de dolari din Lagos modifică deja semnificativ comerțul maritim al Nigeriei. Administrația americană pentru Informații în domeniul Energiei (U.S. Energy Information Administration) a declarat în această săptămână că exporturile maritime de produse petroliere ale Nigeriei au crescut de șapte ori din 2023, în principal datorită producției rafinăriei Dangote.

De asemenea, rafinăria este estimată să gestioneze aproximativ 600 de nave anual, incluzând atât navele care aduc țiței la rafinărie, cât și cele care transportă produsele rafinate către piețele interne și internaționale.

Anul trecut, rafinăria lua în calcul achiziționarea unor nave pe măsură ce operațiunile sale maritime se extindeau. Cele mai recente declarații arată că strategia în domeniul transportului maritim se extinde dincolo de produsele petroliere, către obiectivele mai largi de export regional ale grupului.

Dangote Cement are operațiuni pe mai multe piețe africane, ceea ce face ca transporturile să aibă o importanță deosebită pentru capacitatea grupului de a concura peste granițe.

Compania și-a construit o operațiune importantă de transport rutier pentru a susține distribuția, însă transportul pe distanțe lungi al unor produse grele, precum cimentul, poate deveni costisitor atunci când la cheltuielile de bază se adaugă costurile cu combustibilul, întârzierile la frontieră și taxele.

Deținerea unor nave i-ar oferi lui Dangote un control mai mare asupra unei alte componente a lanțului său de aprovizionare, așa cum grupul a investit în porturi, terminale și alte infrastructuri care susțin afacerile sale din domeniul cimentului, îngrășămintelor și rafinării.

Deficitul de nave al Nigeriei

Problema scoate, de asemenea, în evidență o slăbiciune de lungă durată a economiei maritime a Nigeriei.

Nigeria s-a confruntat cu dificultăți în dezvoltarea unei flote comerciale deținute la nivel național după prăbușirea Nigerian National Shipping Line în 1995. BusinessDay estimează că aproximativ 6 miliarde de dolari din veniturile anuale din transportul de mărfuri sunt captate în mare parte de companii maritime străine.

Dangote nu ar fi primul grup industrial controlat de un miliardar nigerian care răspunde acestei probleme prin achiziționarea de nave.

În 2022, BUA Group, controlat de miliardarul nigerian Abdul Samad Rabiu, a achiziționat două nave pentru a susține exporturile de zahăr către piețele din Africa de Vest și pentru a reduce costurile logistice.

În paralel, Nigeria încearcă să crească numărul navelor deținute la nivel local prin intermediul Cabotage Vessel Financing Fund.

Fondul a fost înființat în baza Legii Cabotajului din 2003 pentru a oferi finanțare operatorilor nigerieni în vederea achiziționării de nave. Guvernul a lansat în ianuarie 2026 un portal digital pentru accesarea fondului, după mai bine de două decenii de întârzieri în ceea ce privește distribuirea banilor.

Ladan-Baki a cerut un acces mai rapid la fond și o implicare mai mare din partea băncilor comerciale și a unor instituții precum Afreximbank în finanțarea achizițiilor de nave.

Pentru Dangote, însă, achiziționarea unor nave ar însemna mai mult decât rezolvarea unei probleme logistice a Nigeriei. Aceasta ar putea oferi unuia dintre cele mai mari grupuri industriale din Africa un control mai mare asupra modului în care cimentul, îngrășămintele și, potențial, alte produse sunt transportate între rețeaua tot mai extinsă de piețe africane în care grupul este prezent.