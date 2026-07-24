Antena 3 CNN Meteo Avertizare meteo imediată de la ANM pentru averse torențiale și descărcări electrice. Lista localităților afectate

Avertizare meteo imediată de la ANM pentru averse torențiale și descărcări electrice. Lista localităților afectate

A.I.
<1 minut de citit Publicat la 13:10 24 Iul 2026 Modificat la 13:10 24 Iul 2026
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nowcosting Cod galben averse torențiale
Avertizare nowcosting Cod galben de averse torențiale și descărcări electrice de la ANM. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie  a emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod galben, valabilă pentru județul Constanța și județul Tulcea.

Avertizarea a intrat în vigoare la ora 12:50 și este valabilă până la ora 14:00.

Potrivit ANM, în intervalul de timp respectiv se vor produce averse torențiale, în urma cărora se vor acumula 15 - 25 l/mp, precum și descărcări electrice.

În județul Constanța, localitățile afectate sunt Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Pantelimon, Fântânele, Grădina;

În județul Tulcea, fenomenele meteo menționate se vor face simțite în localitățile Baia și Beidaud.

Mai devreme în cursul zilei, a intrat în vigoare o avertizare Cod galben pentru instabilitate atmosferică, valabilă pentru cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și pentru nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei.

Acest Cod galben este în vigoare până la ora 21.

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Etichete: avertizare nowcasting cod galben averse torențiale Tulcea Constanța

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