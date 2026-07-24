Avertizare meteo imediată de la ANM pentru averse torențiale și descărcări electrice. Lista localităților afectate

<1 minut de citit Publicat la 13:10 24 Iul 2026 Modificat la 13:10 24 Iul 2026

Avertizare nowcosting Cod galben de averse torențiale și descărcări electrice de la ANM. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod galben, valabilă pentru județul Constanța și județul Tulcea.

Avertizarea a intrat în vigoare la ora 12:50 și este valabilă până la ora 14:00.

Potrivit ANM, în intervalul de timp respectiv se vor produce averse torențiale, în urma cărora se vor acumula 15 - 25 l/mp, precum și descărcări electrice.

În județul Constanța, localitățile afectate sunt Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Pantelimon, Fântânele, Grădina;

În județul Tulcea, fenomenele meteo menționate se vor face simțite în localitățile Baia și Beidaud.

Mai devreme în cursul zilei, a intrat în vigoare o avertizare Cod galben pentru instabilitate atmosferică, valabilă pentru cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și pentru nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei.

Acest Cod galben este în vigoare până la ora 21.