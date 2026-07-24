Un agent care asigura securitatea lui JD Vance este anchetat după o scurgere de informații

Un membru al diviziei responsabile de protejarea vicepreşedintelui face obiectul unei anchete administrative, precum şi al unei posibile anchete penale / SURSĂ FOTO: Getty Images

O anchetă a fost deschisă împotriva unui agent al Secret Service însărcinat cu securitatea vicepreşedintelui american JD Vance, acuzat de scurgere de informaţii care au dus la dezvăluiri conform cărora vicepreşedintele a vrut să folosească un elicopter militar pentru a-şi duce fiul la golf, a anunţat joi un purtător de cuvânt al Secret Service, Anthony Guglielmi, relatează vineri AFP, citată de Agerpres.

Ancheta a fost lansată în urma unor relatări ale canalului american MSNOW, conform cărora agenţii responsabili cu securitatea lui JD Vance erau tot mai nemulţumiţi de solicitările de deplasări în scop privat din partea vicepreşedintelui şi a familiei sale.

Potrivit sursei citate, Vance ar fi solicitat utilizarea Marine Two, elicopterul alocat vicepreşedintelui, pentru a merge cu fiul său la un teren de golf securizat din apropierea oraşului Washington.

"Un membru al diviziei responsabile de protejarea vicepreşedintelui face obiectul unei anchete administrative, precum şi al unei posibile anchete penale, privind acuzaţii de compromitere a securităţii operaţionale şi a securităţii informaţiilor", a declarat pentru AFP directorul de comunicare al Secret Service, Anthony Guglielmi.

"Deşi nu vom comenta detaliile acestui caz, un principiu este clar: orice comportament care ar putea ameninţa siguranţa unei persoane protejate nu va fi tolerat", a adăugat el.

Zborul cu elicopterul a fost în cele din urmă anulat din cauza furtunilor, potrivit MSNOW, dar această solicitare s-a numărat printre numeroasele cereri de ultim moment făcute de JD Vance şi familia sa.

JD Vance, care a devenit recent pentru a patra oară tată, este primul vicepreşedinte din ultimele decenii care are copii mici. Anterior, el a vorbit cu admiraţie despre agenţii şi angajaţii care lucrează pentru el şi familia sa.

Secret Service este o agenţie federală responsabilă de protejarea liderilor politici de rang înalt din Statele Unite, în special a preşedintelui şi a vicepreşedintelui.