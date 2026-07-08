Mark Rutte a fost întrebat de un jurnalist dacă funcția îi afectează „stima de sine” atunci când stă lângă Trump și nu spune nimic

Secretarul general al NATO a mai fost criticat în trecut pentru atitudinea lui față de Donald Trump. Foto: Getty Images

Un jurnalist danez l-a întrebat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, dacă funcția pe care o deține îi afectează „stima de sine”, având în vedere că nu „spune nimic” atunci când Donald Trump își critică aliații. Întrebarea jurnalistului a venit după ce la o conferință de presă comună Trump-Rutte, secretarul general al NATO a tăcut, în timp ce președintele american i-a criticat pe aliații europeni, a anunțat că va tăia legăturile comerciale cu Spania și a reiterat că Groenlanda ar trebui să aparțină SUA.

Un reporter din Danemarca l-a întrebat pe Mark Rutte, la conferința de presă de la finalul Summitului NATO de la Ankara, dacă funcția de Secretar general al NATO îi „afectează stima de sine atunci când stai lângă el (Donald Trump n.r) și nu spui nimic”.

The Guardian notează că Rutte a oferit un răspuns foarte complex în care a spus că Donald Trump merită să fie lăudat pentru că înfruntă Rusia și ajută Ucraina, iar în ceea ce privește Groenlanda toate părțile implicate „trebuie să colaboreze”.

Rutte a mai spus că Donald Trump are în mare parte dreptate atunci când avertizează că regiunea arctică trebuie apărată și a spuc că înțelegerea lui cu președintele american presupune ca NATO să își intensifice acțiunile în zonă. Iar alianța a făcut asta, a adăugat el.

Secretarul general al NATO a mai spus că există și discuții în format tripartit între SUA, Danemarca și Groelanda în ceea ce privește relațiile dintre ele, dar este un proces separat în care el nu este implicat.

Întrebarea jurnalistului a venit după ce la conferința comună Trump-Rutte, Secretarul general al NATO nu a spus nimic în timp ce președintele american a anunțat că va opri relațiile comerciale cu SUA, a spus că aliații europeni sunt o „cauză pierdută” și „parteneri NATO oribili”. Tot atunci, Donald Trump a mai spus că rezistența NATO la planul său de a obține controlul asupra Groenlandei este „o mare problemă pentru noi”.

Secretarul general al NATO a fost criticat în trecut pentru atitudinea „lingușitoare” față de Donald Trump. Mark Rutte s-a referit anterior la liderul american cu apelativul „tati” și când a fost întrebat dacă nu i se pare că are o atitudine „înjositoare”, Secretarul general al NATO a spus că „nu”, că el și Donald Trump sunt prieteni și e o chestiune de „gust”.