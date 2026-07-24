Cod galben de vijelii și averse de 50 de litri pe metrul pătrat în aproape jumătate de țară. ANM a publicat harta zonelor afectate

<1 minut de citit Publicat la 09:48 24 Iul 2026 Modificat la 10:21 24 Iul 2026

ANM a anunțat Cod galben de vijelii în mai multe județe. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în aproape jumătate din județele României.

Avertizarea intră în vigoare la ora 12 și se încheie la ora 21.

În perioada de timp menționată, se vor produce averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei.

În cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sudvestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, viteza la rafală fiind estimată la 50 - 70 km/h.

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și, izolat, de peste 40...50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, a precizat ANM.