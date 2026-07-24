„Sper că și-au dat seama că au greșit”. Drama familiei profesorului Mencinicopschi. Camelia Bogdan, găsită vinovată prea târziu

Profesorului Gheorghe Mencinicopschi. Foto: Hepta

Destinul profesorului Gheorghe Mencinicopschi rămâne unul dintre cele mai controversate și dramatice cazuri din justiția românească, viața și cariera cercetătorului fiind profund marcate de ceea ce numeroși susținători consideră o gravă eroare judiciară. Condamnat în august 2014 la opt ani de închisoare, omul de știință s-a îmbolnăvit grav în detenție, suferința fiindu-i fatală. Adevărul despre abuzurile din dosarul ICA a ieșit treptat la lumină, culminând cu deciziile magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acest final tragic este cu atât mai revoltător cu cât judecătoarea Camelia Bogdan a fost ulterior condamnată pentru abuz în serviciu exact pentru modul în care a instrumentat acest dosar.

În fața unui sistem care l-a nedreptățit atât de cumplit și i-a distrus sănătatea, familia profesorului a ales însă o cale pe care puțini o pot înțelege: iertarea. Această forță sufletească uriașă a fost dezvăluită în cadrul emisiunii „De-a viața ascunselea”, moderată de Florentina Fântânaru. Rememorând tragedia care i-a lovit familia, realizatoarea a întrebat: „Domnul profesor a iertat?”. Răspunsul Doinei Mencinicopschi, soția regretatului profesor, a venit fără ezitare: „Da. A iertat.”.

Când Florentina Fântânaru a continuat întrebând „Dumneavoastră?”, soția profesorului a confirmat:

„Da.”

„Ați putut ierta? Puteți?”

Răspunsul este o adevărată lecție de demnitate: „Pot. Ce să fac. Poate că și-au dat seama că au greșit. Cei care au făcut ce au făcut. Nu zic și eu, nu știu. Sper, adică... Conștiință sau... Dacă mai au conștiință oamenii acum, nu știu. Sper. Îmi pare rău doar că s-a pierdut el.”

Suferința din închisoare și lecțiile despre iertare au fost transformate de profesorul Gheorghe Mencinicopschi într-un testament spiritual și științific, pe care publicul îl poate descoperi odată cu apariția, împreună cu Jurnalul, a volumului „Crezi că știi să trăiești? Alimentația și longevitatea. O nouă abordare holistică”.

Cartea reprezintă un ghid de supraviețuire în care profesorul demonstrează că biologia umană nu poate funcționa independent de legile divine și socioculturale. El avertizează dur asupra fenomenului de „eater-tainment”, arătând cum hrana a fost transformată într-un divertisment adictiv, și demontează mitul colesterolului, dovedind că excesul de fructoză și zaharuri rafinate declanșează inflamațiile letale din organism. Susținând postul intermitent ca metodă de purificare celulară și trăgând un semnal de alarmă contra intoxicării digitale care ne distruge echilibrul psihologic, cercetătorul ne-a lăsat instrumentele vitale pentru a trăi sănătos. Prin acest volum, memoria lui Gheorghe Mencinicopschi primește recunoașterea cuvenită, demonstrând că, deși justiția umană a greșit grav, adevărul științific și iubirea față de oameni nu pot fi niciodată încarcerate.





