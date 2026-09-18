Prima apariţie publică a prinţului Harry de la revenirea sa în Regatul Unit. FOTO: Getty Images

Prinţul Harry a fost prezent joi, la Londra, la o primă apariţie publică, la scurt timp de la revenirea, în urmă cu trei săptămâni, în Regatul Unit împreună cu familia. El a participat la o serată organizată în cadrul Invictus Games, o competiţie destinată militarilor răniţi, pe care a fondat-o în 2014.

Harry, îmbrăcat într-un smoking şi purtând medaliile sale militare, a venit fără soţia sa, Meghan, la această serată, care are drept scop sprijinirea militarilor răniţi prin strângerea de fonduri pentru Fundaţia Invictus Games.



Prinţul în vârstă de 42 de ani a pozat la sosire pentru fotografi şi a făcut selfie-uri cu veteranii răniţi.



Întrebat cum se simte, el a răspuns: "Bine. A fost bine să revin pe pământ britanic!".



Harry, Meghan şi cei doi copii ai lor au sosit la 26 august în Regatul Unit. O întoarcere surpriză, la şase ani după ruptura lor zgomotoasă de familia regală britanică şi plecarea în Statele Unite.



De la întoarcerea lor, ei au fost destul de discreţi. Potrivit presei britanice, Harry şi familia sa s-a stabilit în regiunea Cotswolds, apreciată de vedete.



Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii a vizitat la 7 septembrie un studio londonez de podcasturi, vizită difuzată pe contul de Instagram al acestuia din urmă.



Joi, Harry a participat, de asemenea, la Londra, la un eveniment dedicat copiilor victime ale conflictelor, alături de organizaţia Save The Children, potrivit unui comunicat al acesteia.



Apariţia publică de joi a lui Harry a avut loc în timp ce unchiul său, Charles Spencer, fratele mamei sale, prinţesa Diana, a lansat o serie de atacuri la adresa regelui Charles al III-lea, legate de moartea lui Lady Di. Într-o carte care va apărea marţi, intitulată "Swan Song: Diana, My Sister", Charles Spencer îl acuză pe Charles, care era atunci prinţ moştenitor, că i-ar fi spus, la scurt timp după decesul prinţesei, că ea va fi uitată "destul de curând".



Fratele lui Lady Di a scris, de asemenea, că Charles părea să fie "extrem de încântat", în timpul unei conversaţii telefonice purtate imediat după moartea prinţesei. Diana a murit la vârsta de 36 de ani când maşina în care se afla ea şi iubitul ei, Dodi al-Fayed, s-a izbit de un stâlp de susţinere într-un tunel din Paris, în timp ce încerca să scape de paparazzi pe motociclete. Într-o rară dezminţire, regele a contestat ferm aceste acuzaţii printr-un comunicat emis de Palat miercuri seara. Charles şi Diana s-au separat în 1992 şi au divorţat în 1996.