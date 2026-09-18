Venezuela este aproape de un acord pentru mutarea rezervei de aur de 4 miliarde de dolari de la Londra la New York

Posibilul acord privind aurul este unul dintre primele rezultate concrete ale unui proces de negociere sprijinit de SUA, purtat între guvernul interimar și opoziție. sursa foto: Getty

Venezuela este aproape de un acord care ar pune capăt unei dispute de șapte ani în jurul rezervei sale de aur: guvernul de la Caracas și opoziția negociază transferul celor 31 de tone de aur, în valoare de circa 4 miliarde de dolari, de la Banca Angliei la Banca Rezervei Federale din New York. Înțelegerea i-ar da guvernului interimar al lui Delcy Rodriguez controlul legal asupra lingourilor, dar nu și dreptul de a le vinde imediat – aurul ar putea fi folosit drept garanție pentru împrumuturi, inclusiv pentru reconstrucția după dublul cutremur devastator din iunie. Este unul dintre primele rezultate concrete ale procesului de negociere sprijinit de SUA, menit să deschidă calea către noi alegeri în țară, scrie Financial Times.

Potrivit termenilor înțelegerii aflate în discuție, guvernul interimar al lui Delcy Rodriguez ar obține controlul legal asupra aurului, dar nu i s-ar permite să vândă imediat aceste dețineri, au declarat patru persoane familiarizate cu discuțiile.

În schimb, aurul ar putea fi folosit, eventual, drept garanție pentru împrumuturi contractate de guvern în vederea finanțării cheltuielilor, inclusiv pentru reconstrucția după dublul cutremur devastator din iunie, au spus trei dintre aceste persoane.

Posibilul acord privind aurul este unul dintre primele rezultate concrete ale unui proces de negociere sprijinit de SUA, purtat între guvernul interimar și opoziție.

Dacă va fi finalizată, înțelegerea ar pune capăt unei dispute de șapte ani pe tema aurului, izbucnită în 2019, când SUA, Marea Britanie și alte câteva guverne l-au recunoscut pe politicianul de opoziție Juan Guaidó, pe atunci președinte al Adunării Naționale, drept președinte legitim al țării.

De atunci, opoziția a revendicat controlul asupra lingourilor pe care banca centrală venezueleană le depozitase în seifurile Băncii Angliei. Disputa juridică a ajuns la un moment dat până la Curtea Supremă a Marii Britanii.

Acordul nu este încă finalizat, iar clarificarea detaliilor tehnice ar putea dura ceva timp, au spus sursele.

O înțelegere privind aurul băncii centrale ar fi cel mai recent pas în reangajarea internațională față de Venezuela, după raidul din ianuarie al SUA, în urma căruia a fost capturat președintele de atunci, Nicolas Maduro. Ulterior, SUA au ridicat o parte dintre sancțiunile impuse economiei venezuelene.

În aprilie, FMI a reluat relațiile oficiale cu Venezuela, după o pauză de șapte ani, ceea ce a permis guvernului de la Caracas să acceseze fonduri deținute la instituție.

Rodriguez, vicepreședinta instalată ca lider interimar în ianuarie, a căutat diverse modalități de a redresa economia, care, chiar și înainte de cutremur, creștea mai lent decât se anticipase.

Procesul de negociere sprijinit de SUA este menit să creeze condițiile pentru organizarea de noi alegeri în Venezuela. La ultimul scrutin, din 2024, Maduro s-a declarat câștigător, deși numărătoarea voturilor opoziției, verificată independent, arăta că pierduse la o diferență mare.

O delegație de politicieni ai opoziției se află această săptămână la Caracas pentru discuții cu o delegație guvernamentală, condusă de Jorge Rodríguez, actualul președinte al Adunării Naționale.

Guvernul și opoziția au anunțat luna trecută că lucrează împreună pentru a debloca accesul la cele 31 de tone de aur depozitate în seifurile Băncii Angliei.

Însă opoziția, care acuză guvernul socialist de decenii de corupție și de management economic defectuos, a insistat pentru instituirea unor mecanisme de control care să împiedice folosirea abuzivă a rezervelor de aur.

„Aurul merge în SUA, dar Delcy nu va avea acces direct la el”, a declarat o persoană din opoziție implicată în discuții. „Va fi supravegheat și restricționat”.

Negocierile pe tema aurului au loc pe fondul acordului convenit această săptămână între Marea Britanie și Venezuela pentru ridicarea nivelului relațiilor diplomatice. Guvernul britanic, care va readuce acum un ambasador la Caracas, a spus că salută discuțiile privind organizarea de noi alegeri.

Jorge Rodriguez a vizitat Londra la începutul acestei săptămâni pentru discuții cu guvernul britanic și a scris pe rețelele sociale, după o întâlnire la Ministerul de Externe, al Commonwealthului și Dezvoltării, că vor exista „vești bune” pentru poporul venezuelean.

Orice acord privind trimiterea aurului în SUA ar fi, cel mai probabil, bine primit de guvernul britanic și de Banca Angliei, prinse de câțiva ani în această dispută juridică.

„Banca nu este în măsură să acționeze pe baza unor instrucțiuni până când nu există un nou ordin al Curții din Marea Britanie care să clarifice cine deține autoritatea legală asupra contului. Acest lucru le impune părților implicate în caz să se adreseze Curții din Marea Britanie pentru soluționarea disputei”, a declarat un purtător de cuvânt al Băncii Angliei.

Ministerul de Externe a refuzat să comenteze. Guvernul venezuelean și opoziția au refuzat, de asemenea, să comenteze.