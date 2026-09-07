Românii ar urma să plătească mai mult pentru curentul electric, din această toamnă. Furnizorii trimit noile oferte

Românii ar urma să plătească mai mult pentru curentul electric, din această toamnă. Foto: Getty Images

Românii încep să plătească prețul crizei energetice. Furnizorii trimit noile oferte, iar prețurile vor fi simțitor mai mari din octombrie. Țara noastră a cumpărat în această vară energie scumpă după ce centrala de la Cernavodă s-a închis.

Cel mai mare furnizor de energie electrică din România, cu mai bine de 1,2 milioane de clienţi, i-a informat deja pe oamenii cărora le expiră contractele în luna octombrie, dar şi pe noii clienţi, că se scumpeşte energia electrică. Cel mai mic tarif la energia electrică de pe piaţă, 1,11 lei/kwh, devine 1,19 lei/kwh. Iar un alt tarif de 1,19 lei/kwh creşte la 1,27 lei/kwh.

Conform noilor tarife, la un consum de 100 kwh, factura creşte la 127 lei, iar la un consum de 300 kwh, factura ajunge la 381 lei.

Aceste scumpiri vin după câteva luni în care România a avut criză energetică.

Bolojan: Importurile mai scumpe de energie vor influența prețurile din toamnă

Importurile de energie electrică realizate în orele de seară, la prețuri mai ridicate, vor influența indirect prețurile în perioada de toamnă, însă nu într-o măsură care să determine creșteri semnificative, a afirmat premierul interimar și ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan, la începutul lunii august.

El a fost întrebat dacă, în perioada următoare, consumatorii casnici se pot aștepta la creșteri ale prețurilor la energie și dacă există un scenariu în care ar putea fi redus intervalul de circulație a metroului sau a trenurilor.

"În acest moment nu luăm în calcul, în afară de dialogul și măsurile care pot fi adoptate pentru marii consumatori, alte măsuri de tipul celor pe care le-ați prezentat. Nu există, în momentul de față, o problemă legată de asigurarea energiei în România, în general, nici pentru casnici, nici pentru spitale.

Și, în mod evident, importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, sunt la prețuri mai mari - și într-o formă indirectă se vor transfera în prețuri probabil către perioada de toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap. Inevitabil va fi o anumită influență, dar nu vă pot spune exact acum date legate de aceste influențe, pentru că trebuie să ai cantități, prețuri și toate detaliile pentru a estima un impact", a susținut Bolojan.

România are un deficit important de energie seara, între orele 19:00 și 23:00, pe care îl acoperă din importuri, însă și pe acest segment există o presiune importantă pentru că în întreaga regiune se înregistrează un deficit de energie de peste 4.000 de megawați, susține premierul.

Plan de urgență la Cernavodă

Guvernul a anunțat un plan în trei etape pentru funcționarea în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, dacă debitul Dunării va scădea și mai mult. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat miercuri o hotărâre care prevede: amplasarea unor barje, un dig de piatră și pompe pentru răcirea în siguranță a centralei nucleare.

Guvernul a transmis că un astfel de plan etapizat este necesar în condiţiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au forțat autoritățile să închidă cele două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.