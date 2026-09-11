Războiul hibrid ajunge la rețelele energetice ale României. Cum ne apărăm: „Trăim vremuri foarte complicate”

Atacurile cibernetice au devenit o amenințare tot mai prezentă la adresa sistemului energetic din România / Foto: Getty Images

Atacurile cibernetice au devenit o amenințare tot mai prezentă la adresa sistemului energetic din România. Atacurile din ultima vreme, care au vizat companii, operatori sau producători din sectorul energetic, au demonstrat că există o vulnerabilitate tot mai mare. Pe măsură ce și sistemul devine tot mai tehnologizat, digitalizarea este tot mai extinsă. Specialiștii în domeniu au venit la conferința RO 3.0, organizată de Antena 3 CNN pe tema siguranței energetice, cu soluțiile pe care le au la îndemână și pe care ar trebui să le utilizeze toți cei care activează în acest sector vital.

Directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari generate de digitalizarea infrastructurii energetice.

„Vedem faptul că rețelele, infrastructurile dumneavoastră sunt din ce în ce mai interconectate, din ce în ce mai digitalizate, ceea ce numim noi, pe de altă parte, o suprafață de atac crescută”, a declarat Dan Cîmpean, director general DNSC.

România se confruntă cu un context geopolitic complicat, marcat de războiul hibridă la graniță în care atacatorii nu mai sunt doar cei motivați financiari, ci și actori statali care vizează infrastructura energetică, spun experții.

„Trăim vremuri foarte complicate. Suntem într-o zonă în care geopoliticul contează, în care avem, evident, un război hibrid la granița României. Era vorba despre atacatori motivați eminamente financiar, care lansau atacuri de tip ransomware, prin care încercau să cripteze infrastructuri, date și, eventual, să ceară o răscumpărare. Tot ce înseamnă infrastructură energetică, producție, distribuție până la consumatorul final, din ce în ce mai mult apare pe radarul pe lista de ținte. Ei o consideră legitimă, evident, a unor actori statali, din motive geopolitice”, mai spune Dan Cîmpean.

Companiile afectate au confirmat sprijinul primit chiar în timpul unor crize reale.

„Primele patru mari incidente cibernetice în sectorul energetic și sunt date publice, pot să spun numele: Conpet, Electrica Distribuție, Rompetrol sau CET Oltenia”, a mai adăugat directorul DNSC.

„Nu pot să nu vă mulțumesc și cu această ocazie, pentru sprijinul pe care instituția pe care o conduceți și colegii dumneavoastră au acordat-o companiei CONPET. Intervenția extrem de promptă, practic, în mai puțin de 2 ore, colegii de la DNSC au fost la noi și ne-au susținut să trecem mult mai ușor peste atacul cibernetic pe care l-am avut pe 3 februarie”, a declarat Anamaria Dumitrache, director general Conpet S.A.

Una dintre concluziile conferințe RO 3.0 arată că nu doar schimbările climatice reprezintă un risc pentru securitate energetică a României, ci și atacurile cibernetice tot mai frecvente și mai sofisticate. Antena 3 CNN a reunit la aceeași masă decidenți, operatori de infrastructură critică, companii energetice și experți, într-o dezbatere dedicată identificării vulnerabilităților și soluțiilor necesare pentru protejarea producției, rețelelor și consumatorilor.