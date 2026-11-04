"Regina hybridelor ieftine". Britanicii sunt încântaţi de preţul cu care se vinde la ei noua Dacia Sandero hybrid, de 155 cai-putere

4 minute de citit Publicat la 14:54 04 Noi 2026 Modificat la 15:07 04 Noi 2026

Noua Dacia Sandero cu motorizare hybrid. Sursa foto: Dacia

Britanicii de la Autoexpress sunt încântaţi de preţul cu care noua Dacia Sandero hybrid, de 155 cai-putere, se vinde în Marea Britanie. Sandero Hybrid 155 costă, în UK, de la 21.500 de euro, în echiparea Expression, până la 23.100 de euro, pentru versiunea Journey. Aceste prețuri sunt mai mari cu aproximativ 2.700 de euro față de variantele echivalente echipate cu motorul TCe 100 (pe benzină). Jurnaliştii auto sunt de părere că acest model Dacia poate fi încoronat "cel mai ieftin hybrid din Marea Britanie".

Deși are reputația unui brand axat pe un raport optim preț-valoare, Dacia își propune să electrifice întreaga sa gamă de modele, iar cele mai recente care beneficiază de acest lucru sunt Dacia Sandero și Dacia Sandero Stepway, care au primit acum noi sisteme de propulsie hibride.

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Pe de altă parte, modelul Sandero Stepway are un preț de 23.100 de euro pentru versiunea Expression și de aproximativ 25.000 de euro pentru varianta Extreme. Din nou, acest lucru înseamnă o scumpire cu 2.700 de euro în comparaţie modelele Stepway echivalente, echipate cu motorul pe benzină TCe 110.

Dacia Sandero Hybrid 155, cu baterie de 1,4 kWh

Sistemul de propulsie Hybrid 155 a fost deja utilizat pe modelul MPV Jogger, precum și pe SUV-urile Duster și Bigster. La fel ca în cazul acestor vehicule, este vorba despre un sistem hibrid complet (full-hybrid), care include un motor pe benzină cu patru cilindri și o capacitate de 1,8 litri, alături de două motoare electrice, un motor de tracțiune și un generator-demaror, și o baterie de 1,4 kWh. Potrivit Dacia, această configurație permite rularea în regim electric (cu motorul termic oprit) până la 80% din timpul parcurs în mediul urban.

Deși modelele Hybrid 155 au un preț de achiziție mai ridicat decât variantele pe benzină deja existente, costurile lor de utilizare vor fi mai mici. Astfel, Sandero Hybrid 155 oferă un consum de 67 mpg (aprox. 4,2 l/100 km), comparativ cu 52,3 mpg (aprox. 5,4 l/100 km) în cazul versiunii TCe 100, în timp ce varianta Stepway atinge 64 mpg (aprox. 4,4 l/100 km) – o îmbunătățire semnificativă față de cei 49,6 mpg (aprox. 5,7 l/100 km) înregistrați de modelul TCe 110.

Atinge 100 km/h în 8,3 secunde

Datorită puterii de 155 CP și cuplului de 205 Nm, noul model hibrid accelerează de la 0 la 100 km/h în 8,3 secunde, un timp semnificativ mai bun decât cel al variantelor Sandero TCe 100 (9,7 secunde) și Stepway TCe 110 (10,0 secunde).

Această nouă opțiune de motorizare apare la scurt timp după ce gama Sandero a beneficiat de o actualizare a designului. Modelul Stepway dispune acum de protecții pentru pasajele roților realizate din materialul reciclat „Starkle”, în timp ce versiunile superioare ale modelului Sandero standard includ faruri cu aprindere automată, un sistem de camere video cu vizualizare din mai multe unghiuri și oglinzi retrovisoare exterioare rabatabile electric, mai notează sursa citată.

Nivelurile de echipare pentru variantele Hybrid 155 sunt identice cu cele din restul gamei: versiunea Expression oferă un ecran tactil de 10 inchi cu conectivitate wireless pentru Apple CarPlay și Android Auto, aer condiționat și sistemul de fixare „YouClip” de la Dacia, destinat accesoriilor precum lămpi reîncărcabile, suporturi pentru sticle sau tablete.

Varianta Journey adaugă un instrumentar de bord digital de șapte inchi, sistem de navigație integrat, un sistem audio îmbunătățit cu șase difuzoare, acces fără cheie (keyless entry), scaune față și volan încălzite, precum și încărcare wireless pentru smartphone-uri.

Versiunea Extreme – inspirată din lumea vehiculelor off-road și disponibilă exclusiv pe modelul Stepway – se remarcă prin detalii exterioare și interioare de culoare aramiu, covorașe din cauciuc, sistem de avertizare pentru unghiul mort, jante din aliaj negre și funcția „Extended Grip”. Acesta din urmă este un sistem specific Dacia de control al tracțiunii, conceput pentru a ajuta modelele cu tracțiune față să își mențină stabilitatea pe suprafețe instabile sau alunecoase, precum noroiul, nisipul, zăpada sau pietrișul.

Noua motorizare electrificată nu afectează caracterul practic al modelului Sandero. Spațiul interior rămâne neschimbat, iar portbagajul oferă aceeași capacitate de 410 litri – cu 109 litri mai mult decât în ​​cazul modelului hibrid Renault Clio E-Tech.

Comenzile s-au deschis în România în august

În 12 august, Dacia a deschis comenzile pentru Sandero echipat cu motorizarea hybrid 155 CP pe piața din România. "Sandero beneficiază pentru prima dată de o versiune electrificată, completând astfel oferta de motorizări a unuia dintre cele mai populare modele ale mărcii", a transmis compania.

Motorizarea hybrid 155 combină un motor pe benzină de 1,8 l cu 4 cilindri (109 CP), două motoare electrice (un motor de 50 CP și un starter/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată, a mai precizat Dacia.

Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și 2 pentru propulsia electrică – o tehnologie posibilă datorită absenței ambreiajului. Cu o putere totală de 155 CP și un cuplu de 170 Nm, noua motorizare, asociată cu o cutie automată eficientă, oferă o experiență de condus eficientă și confortabilă.