Zeci de containere cu gaze inflamabile și alte substanțe periculoase plutesc în derivă în Marea Neagră, după scufundarea navei atacate

Zeci de containere plutesc în derivă, în Marea Neagră, după atacul asupra navei din largul Bulgariei. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Zeci de containere în care se află gaze inflamabile, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase plutesc în derivă, în Marea Neagră, după atacul de miercuri asupra unei nave în largul Bulgariei, relatează BTA. Cei 18 marinari care se aflau la bordul portcontainerului Contship Jet au fost salvați și au ajuns miercuri seară la Varna. Nava, care plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către Portul Constanţa, a fost lovită de trei drone la aproximativ 38,9 kilometri sud-est de localitatea Şabla.

Peste 20 de containere încărcate cu substanțe periculoase au căzut în Marea Neagră după ce portcontainerul Contship Jet s-a înclinat puternic în urma bombardamentului de ieri şi, ulterior, s-a scufundat. Acestea plutesc încă în apele Mării Negre, în apropierea coastelor Bulgariei.

Echipe din cadrul Ministerului Apărării au prelevat probe din două puncte aflate în apele teritoriale bulgare și au raportat că nu există semne vizibile de poluare. Acesta este al cincilea atac cu dronă în zona economică exclusivă a Bulgariei de la începutul lunii octombrie.

Pe de altă parte, joi dimineață, avertismentul emis de autoritățile maritime bulgare privind pericolul reprezentat de containere era încă în vigoare, conform Regulas Shipping.

Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria a anunțat că, joi, echipe din cadrul Direcției Bazinului Mării Negre și al Agenției Executive pentru Mediu vor preleva probe de apă de mare din cinci locații de pe coastă, în apropiere de Durankulak, Șabla, Capul Kaliakra, Byala și Sozopol.

Probele de apă de mare vor fi analizate pentru a detecta prezența produselor petroliere, a bifenililor policlorurați (PCB) și a metalelor, precum și a altor indicatori fizico-chimici ai calității apei. Analizele vor fi efectuate în laboratoarele regionale ale Agenției Executive pentru Mediu din Varna și Burgas.

De asemenea, este planificată prelevarea de probe de apă și din zona în care s-a scufundat portcontainerul, rezultatele urmând a fi analizate de laboratoarele regionale ale agenției.

Potrivit autorităților maritime bulgare, printre mărfurile transportate în containere se află baterii litiu-ion, gaze inflamabile, gaze neinflamabile și netoxice, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase. Acestea au căzut în mare la sud-est de Capul Kaliakra, situat pe litoralul nordic al Bulgariei, la aproximativ 60 de kilometri de granița cu România.

Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria, împreună cu autoritățile competente, își continuă inspecțiile și activitățile de monitorizare. Rezultatele vor fi făcute publice, a adăugat ministerul.

Portcontainerul Contship Jet, care naviga sub pavilion liberian, plecase din portul israelian Haifa și se îndrepta spre Portul Constanța. Potrivit informațiilor comunicate de echipaj, la bord se aflau 421 de containere.

Nava a fost lovită de trei drone maritime la aproximativ 30 de kilometri de Capul Kaliakra, în afara apelor teritoriale bulgare, miercuri, în jurul prânzului, chiar în timpul întâlnirii dintre miniștrii Apărării din România, Bulgaria și Turcia.

În urma incidentului, ministrul Apărării Naţionale, Radu Oprea, a condamnat cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.













