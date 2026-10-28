Nava atacată în Marea Neagră a fost lovită de drone în timpul întâlnirii dintre miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia

Încă o navă a fost lovită de drone în Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Oprea, a condamnat cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. El a transmis, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că incidentul de astăzi a avut loc chiar în timpul întâlnirii dintre miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia.

„Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Astăzi, chiar în timp ce participam, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniştrilor apărării din România, Bulgaria şi Turcia, am primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanţa a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei.

Acest eveniment reprezintă o nouă ameninţare gravă la adresa libertăţii de navigaţie şi a securităţii regionale. Războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol vieţile marinarilor, transporturile comerciale şi securitatea statelor riverane Mării Negre", a scris Radu Oprea, miercuri, pe Facebook.

El a adăugat că incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv atacul tragic asupra unei nave comerciale din apropierea coastelor României, demonstrează că ameninţările la adresa securităţii maritime sunt reale şi tot mai grave.

„România va continua să acţioneze, împreună cu aliaţii NATO şi partenerii regionali, pentru consolidarea supravegherii maritime, creşterea capacităţii de răspuns la ameninţările cu drone şi protejarea libertăţii de navigaţie. Securitatea Mării Negre este esenţială pentru securitatea României, a regiunii şi a întregii Alianţe Nord-Atlantice", a subliniat ministrul Radu Oprea.

O navă comercială a fost atacată cu drone miercuri în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, au semnalat autorităţile de la Sofia, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

Autorităţile bulgare au trimis o ambarcaţiune pentru a oferi asistenţă navei atacate, în timp ce echipajul acesteia este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare, a relatat postul public de televiziune BNT.

Potrivit ministrului bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine travers de localitatea Şabla.

Conform agenţiei specializate Maritime.bg, numele navei lovite este Contship Jet, o navă portcontainer care plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către portul românesc Constanţa.

Pescarii care au fost martori ai atacului afirmă că au văzut un incendiu izbucnind la bordul navei şi că aceasta s-a înclinat considerabil spre dreapta. Este a cincea navă comercială atacată de drone luna aceasta în largul coastei bulgare a Mării Negre.

Incidentul survine în timp ce miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlnesc la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigaţiei civile în Marea Neagră în faţa atacurilor reciproce între Rusia şi Ucraina.