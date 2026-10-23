Ministrul Apărării anunță că România va primi noi echipamente pentru apărarea la Marea Neagră, după scufundarea navei lovite de drone

O navă a fost lovită de drone în Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat vineri seara, la Antena 3 CNN, că România va primi echipamente noi pentru supravegherea și apărarea la Marea Neagră, după ce nava comercială Khoryv, sub pavilion Insulele Comore, s-a scufundat în apropiere de Constanța, după „producerea unui incendiu la bord”. El a mai precizat că autoritățile române lucrează la îmbunătățirea timpului de reacție în fața amenințărilor.

„Într-adevăr, din păcate, astăzi a avut loc scufundarea unui vas sub pavilion străin, dar în afara apelor teritoriale românești, undeva la 13 mile marine. Din păcate, a fost și o persoană decedată, trei dispărute, nouă au fost salvate de către Garda de Coastă, pentru că în afara apelor teritoriale, Garda de Coastă este cea care intervine. Și-au făcut datoria foarte bine, au intervenit la timp.

Probabil că dacă nu ajungeau imediat, lucrurile ar fi putut să fie mult mai complicate pentru marinarii de pe acel vas. Există aceste amenințări.

Noi avem însă și dotări și vor mai veni dotări pentru a putea vedea mai bine și a putea anticipa și a putea avea timp de reacție. Pentru că astăzi, așa cum arată toată experiența din zona Mării Negre, anticiparea și timpul de reacție sunt extrem de importante. La lucrurile acestea lucrăm”, a declarat Radu Oprea, la Antena 3 CNN.

El a mai declarat că, la nivel diplomatic, au avut loc mai multe discuții privind securitatea în regiune. Totodată, Radu Oprea a mai subliniat că personalul din minister este implicat permanent în monitorizarea situației.

„Sigur că la nivel diplomatic lucrurile s-au întâmplat foarte multe, inclusiv săptămâna aceasta a fost Consiliul NATO, cerut de către președintele Nicușor Dan și de către premierul bulgar. Are consecințe. Vor veni și echipamente, și oameni, și specialiști. Săptămâna viitoare voi fi la Sofia, într-o trilaterală cu omologii din Turcia și din Bulgaria, împreună cu colegii, tocmai pentru a discuta toate măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a fi prezenți la Marea Neagră.

Dar, mai mult decât atât, colegii din minister m-au informat că sunt prezenți 24/7, astfel încât să poată, cum spuneam, anticipa astfel de situații”, a mai precizat Radu Oprea.

Radu Oprea: „Vor mai veni și echipamente noi”

Întrebat dacă România ar fi trebuit să acorde mai multă atenție dotărilor pentru combaterea dronelor, ministrul a răspuns că programele de înzestrare au fost derulate în baza planului existent.

„Este nevoie și de acestea și de alte dotări ale armatei, pentru că lucrurile s-au făcut în conformitate cu planul de înzestrare a armatei. Nu s-au făcut pe alte baze.

Celelalte elemente pe care dumneavoastră tot le-ați arătat le citesc.

Citesc contractele cu foarte mare atenție pe ele. Discut și cu Ministerul Economiei, pentru că partea de cooperare industrială este la Ministerul Economiei. Și eu, și domnul Zamfir trebuie să discutăm foarte mult împreună, astfel încât să vedem exact care este realitatea. Sigur că o să vă informăm imediat ce avem astfel detalii, dar da, vor mai veni și alte echipamente noi”, a mai spus acesta.

De asemenea, întrebat dacă militarii sunt responsabili pentru deciziile privind înzestrarea armatei, ministrul Apărării a răspuns că:

„Cu certitudine, așa cum îi cunosc eu și dinainte, de la Ministerul Economiei, pentru că am colaborat cu Ministerul Apărării Naționale, industria națională de Apărare, fiind la Ministerul Economiei, și atunci era normal să fiu în comunicare cu ei. La fel i-am cunoscut și acum. Sunt oameni destoinici între militari. Eu n-aș generaliza niciodată. Ca în societate. Oamenii sunt și foarte buni, excepționali, și unii, din păcate, mai puțin buni”, a mai declarat Radu Oprea.

Tot vineri, ministrul Apărării a anunțat că a avut o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite în România.

„A fost un dialog foarte bun. A fost un dialog pe temele de actualitate.

Am trecut în revistă toate proiectele comune pe care le avem astăzi cu Statele Unite ale Americii, în baza parteneriatului Strategic de la dotarea cu F-35, tancurile Abrams și așa mai departe.

Am vorbit despre faptul că vom avea o vizită importantă săptămâna viitoare a subsecretarului de stat Colby și am încercat să pregătim foarte bine și această discuție, dar am spus în același timp și lucrurile pe care ni le dorim. Am cerut sprijinul ambasadorului Statelor Unite pentru accederea în OCDE. Am vorbit despre toată lista noastră de probleme”, a mai precizat Radu Oprea.

Întrebat dacă a discutat cu ambasadorul american despre posibilitatea ca România să plătească pentru menținerea trupelor SUA pe teritoriul țării, ministrul a răspuns că:

„V-am spus că va sosi în țară subsecretarul de stat, care chiar răspunde pe această temă. Îl așteptăm și sperăm să avem discuții bune”, a încheiat Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale.

Precizările acestuia au loc după ce o navă comercială a fost lovită vineri de o dronă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine în dreptul Constanței, și s-a scufundat.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat în jurul orei 10:00, cu privire la nava "Khoryv", aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.