Zelenski confirmă că la bordul navei lovite de dronă în Marea Neagră se aflau ucraineni: „Mulțumesc serviciilor române de salvare”

O navă comercială a fost lovită vineri de o dronă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine în dreptul Constanței, și s-a scufundat. Foto: Garda de Coastă / Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că pe nava comercială lovită vineri de o dronă în Marea Neagră se aflau ucraineni. Unul dintre aceștia a murit, iar alți trei sunt dați dispăruți. Zelenski a mulțumit serviciilor române de salvare pentru intervenția rapidă, care a permis recuperarea a șase membri ucraineni ai echipajului.

"Încă o tragedie îngrozitoare a acestui război. Un membru ucrainean al echipajului a fost ucis, iar alți trei sunt în continuare dați dispăruți, în urma unui atac cu dronă asupra unei alte nave civile, în apropierea coastei României. Le mulțumesc serviciilor române de salvare pentru intervenția lor rapidă, care a salvat viețile a șase membri ucraineni ai echipajului. Acest atac arată încă o dată amploarea amenințărilor și provocărilor generate de războiul Rusiei și pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru navigația maritimă", a scris Zelenski pe platforma X, distribuind un measj al președintelui Nicușor Dan.

Acesta din urmă a reacționat la mesajul de solidaritate publicat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen:

Yet another horrific tragedy of this war. One Ukrainian crew member was killed and three more are still missing after a drone attack on another civilian vessel near the Romanian coast. I thank Romanian rescue services for their rapid response that saved the lives of six Ukrainian crew members. This attack once again shows the scale of the threats and challenges created by Russia’s war and the danger it poses to maritime navigation. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2026

"Vă mulțumesc, președintă von der Leyen, pentru solidaritate. România condamnă ferm aceste atacuri iresponsabile. Gândurile noastre se îndreaptă, de asemenea, către familiile victimei și ale răniților. Securitatea în Marea Neagră este esențială pentru întreaga Europă și trebuie să lucrăm împreună pentru a o menține", este mesajul postat de Nicușor Dan, distribuit de Zelenski.

O navă comercială a fost lovită vineri de o dronă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine în dreptul Constanței, și s-a scufundat.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat în jurul orei 10:00, cu privire la nava "Khoryv", aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.

Președintele Nicușor Dan a declarat că acesta este un "eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfăşoară în contextul Războiului din Ucraina".