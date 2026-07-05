Cum vrea UE să repare sistemul EES care a provocat haos în aeroporturi

Inițial, Bruxelles-ul a negat existența unor deficiențe majore ale sistemului. Foto: Getty Images

Noul Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene ar trebui să îi oprească pe infractori la graniță și să-i identifice pe cei care depășesc perioada de ședere, însă a provocat cozi uriașe pentru turiști. Comisia Europeană încearcă acum să rezolve aceste deficiențe înainte de vârful sezonului vacanțelor. Comisarul european Magnus Brunner a trimis o scrisoare în care a încercat să îi liniștească pe șefii de aeroporturi și de companii aeriene, care se tem că punctele de control vor fi blocate, relatează Politico.

Comisia Europeană va purta noi discuții cu statele membre pentru a se asigura că noul Sistem de Intrare/Ieșire (EES) nu va provoca întârzieri majore pentru turiști pe parcursul verii.

Într-o scrisoare trimisă vineri și obținută de Politico, comisarul european pentru migrație Magnus Brunner le-a transmis șefilor de aeroporturi și companii aeriene că sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care este implementat treptat din octombrie anul trecut, este menit să „asigura siguranța cetățenilor noștri, fără să provoace un disconfort nejustificat vizitatorilor din afara zonei Schengen”.

Grupuri din industrie, inclusiv Airlines for Europe și Asociația Internațională a Transportului Aerian, au trimis Comisiei o scrisoare în care își exprimau îngrijorările serioase privind la cozile lungi de la frontieră și întârzierile pentru cei care călătoresc către și dinspre UE.

Conform regulilor, care au fost dezvoltate de-a lungul a opt ani înainte de intrarea în vigoare a EES, cetățenii din afara UE sunt supuși amprentării și fotografierii, în locul ștampilării tradiționale a pașaportului. Totuși, implementarea, care revine guvernelor naționale, a fost afectată de probleme tehnice și a dus la creșterea timpilor de așteptare pentru vizitatori străini.

Inițial, Bruxelles-ul a negat că sistemul ar avea deficiențe majore, însă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut vineri că „problemele tehnice” vor necesita eforturi semnificative pentru a fi rezolvate.

Deși Brunner a spus că EES „funcționează bine” în majoritatea statelor membre și pe majoritatea aeroporturilor din UE, el a recunoscut că în anumite locații pasagerii sunt nevoiți să aștepte mai mult. Totuși, a dat vina pe factori externi sistemului EES cum ar fi „personal insuficient sau lipsa infrastructurii adecvate”.

În prezent, capitalele pot suspenda temporar obligația de colectare a datelor biometrice pentru a accelera procesul. De altfel, Aeroporturile din Roma au anunțat că iau în calcul să suspende noile controale la frontieră introduse prin sistemul EES, pentru a preveni haosul în călătoriile din această vară.

Totuși, comisarul a adăugat că „Comisia va face acum eforturi suplimentare pentru a ajuta statele membre care încă se confruntă cu probleme”, iar oficialii vor colabora cu guvernele pentru a reduce întârzierile.

Potrivit datelor transmise către POLITICO, prin EES au fost opriți 43.728 de oameni să intre în UE din octombrie 2025 pentru încălcarea regulilor. Dintre aceștia, 16.383 călătoreau fără justificare suficientă, 8.739 ar fi depășit perioada permisă de ședere, iar peste 400 încercau să treacă frontiera cu documente falsificate.

După o implementare graduală, EES a devenit obligatoriu pentru toți călătorii din afara UE care intră în spațiul Schengen pentru șederi scurte, începând cu 10 aprilie.