Aeroporturile din Roma vor să suspende controalele EES, ca să evite "un dezastru" în timpul călătoriilor din vară

Aeroporturile din Roma vor să suspende controalele EES, ca să evite "un dezastru" în timpul călătoriilor din vară. FOTO: Profimedia Images

Aeroporturile din Roma iau în calcul să suspende noile controale la frontieră introduse prin Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, cunoscut ca EES, pentru a preveni haosul în călătoriile din această vară, a declarat directorul operatorului aeroportuar al orașului, scrie Euronews.

Marco Troncone, directorul general al Aeroporti di Roma, a declarat, într-un interviu acordat cotidianului britanic Financial Times, că aeroporturile Fiumicino și Ciampino ar putea fi obligate să le permită pasagerilor să treacă fără controalele biometrice, pentru a evita un "dezastru".

EES a devenit complet operațional la 10 aprilie, dar implementarea sa a fost dificilă, fiind lansate apeluri pentru suspendarea sistemului, în timp ce unele aeroporturi au avut nevoie de măsuri suplimentare de securitate pentru a gestiona cozile.

Noile controale înseamnă că ștampilele aplicate pe pașapoarte sunt înlocuite cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor, precum și ale refuzurilor de intrare pentru călătorii din afara UE care vin pentru șederi scurte.

Sunt înregistrate, de asemenea, informații biometrice, precum imaginile faciale și amprentele, alături de datele personale din documentul de călătorie folosit.

Temerile privind o vară marcată de haos în călătorii cresc pe măsură ce numărul pasagerilor care folosesc sistemul EES se majorează.

"Procesul se dovedește incompatibil cu momentele de vârf cu care urmează să ne confruntăm. Așadar, singura soluție este să deschidem supapa. Nu avem cum să realizăm 100% din înregistrări", a spus Troncone.

El a adăugat că aeroporturile din Roma sunt "foarte îngrijorate pentru vară", evaluând nivelul său de îngrijorare la "opt sau nouă" pe o scară de la 1 la 10.

"Ce îi ține treji noaptea pe directorii de aeroporturi din Europa"

Roma nu este singura destinație care privește cu îngrijorare spre sezonul de vară.

Portugalia a anunțat că va desfășura sute de agenți ai Poliției de Securitate Publică, PSP, în aeroporturile naționale la începutul lunii iulie, pentru a ajuta la fluidizarea procedurilor de control la frontieră.

Grecia a anunțat că a suspendat aproape complet controalele pentru cetățenii britanici, deși ulterior a renunțat la acest plan, Ministerul de Externe precizând că nu are informații potrivit cărora "anumite naționalități sunt temporar exceptate de la procedura relevantă".

Stefan Schulte, președintele Airports Council International Europe, ACI Europe, și șeful companiei care deține aeroportul din Frankfurt, a spus că EES este "ceea ce mă ține treaz noaptea pe mine și pe mulți alți directori de aeroporturi din Europa".

Îngrijorările par să fie justificate, având în vedere că UE a recunoscut recent că ar putea dura până la doi ani până când sistemul se va stabiliza complet.

Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a admis că procesul de colectare a datelor biometrice este una dintre principalele probleme care provoacă dificultăți la începutul aplicării sistemului.

Uku Särekanno, director executiv adjunct al Frontex, a spus că obținerea amprentelor de la călătorii din afara UE la prima lor intrare în spațiul Schengen este "probabil cea mai dificilă parte" a implementării. "Ne așteptăm ca situația să se stabilizeze într-un an sau doi, deoarece partea cea mai dificilă este prima înregistrare", a spus Särekanno, în cadrul unui eveniment organizat la Londra de ABTA, o asociație britanică a agenților de turism și touroperatorilor.