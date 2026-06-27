Se stă cu orele la controlul EES în aeroporturi. Unele scanere s-au stricat din cauza transpirației pasagerilor, altele nici n-au ajuns

Țările din Uniunea Europeană se grăbesc să cumpere echipamente pentru noile controale la frontieră, în timp ce aeroporturile avertizează că sistemul controversat EES ar putea provoca haos în perioada vacanțelor de vară. FOTO: Getty Images

Țările din Uniunea Europeană se grăbesc să cumpere echipamente pentru noile controale la frontieră, în timp ce aeroporturile avertizează că sistemul controversat EES ar putea provoca haos în perioada vacanțelor de vară. Chiar și acolo unde tehnologia a fost instalată, au apărut probleme. Unele scanere de amprente au fost scoase din funcțiune după ce s-au murdărit de transpirație, iar unele aeroporturi au oprit complet colectarea datelor biometrice, potrivit unor reprezentanți ai industriei și oficiali, scrie Financial Times.

Sistemul de Intrare-Ieșire al UE, cunoscut ca EES, este gândit pentru a îmbunătăți securitata la frontiere. El presupune scanarea pașapoartelor cetățenilor din afara UE, precum și colectarea amprentelor și a fotografiilor acestora.

Mai multe țări au făcut comenzi pentru echipamente chiar și în această săptămână, deși sistemul EES a început să fie introdus treptat încă din luna octombrie a anului trecut.

Marco Troncone, șeful aeroporturilor din Roma, a declarat săptămâna aceasta pentru Financial Times că este "foarte îngrijorat pentru vară" și că sistemul EES ar trebui suspendat pentru a evita un "dezastru". Țări precum Elveția, Portugalia, Belgia și Grecia au suspendat temporar, în anumite momente, verificările biometrice pentru a evita aglomerația din aeroporturi, în contextul în care se estimează că turiștii americani și britanici vor ajunge în număr mare pe continent.

"Sistemul, în esență, nu funcționează", a spus Olivier Jankovec, directorul ACI Europe, organizația care reprezintă industria aeroportuară europeană.

Potrivit unor directori din industria turismului, scanerele au stat nefolosite săptămâni întregi în mai multe aeroporturi din Franța, dar și în portul Dover și în terminalele Eurotunnel și Eurostar, în așteptarea unei actualizări de software.

Când scanerele nu funcționează, verificările se fac manual

Sistemul automatizat a fost conceput pentru a procesa fiecare pasager în mai puțin de un minut. Dacă acesta nu funcționează, agenții de frontieră trebuie să facă verificările manual, inclusiv să colecteze amprentele.

După ce datele sunt colectate, ele sunt păstrate timp de trei ani. În teorie, acest lucru ar trebui să le permită pasagerilor să evite verificările complete la călătoriile următoare. În practică însă, multe aeroporturi îi trimit pe toți pasagerii la aceeași coadă, ceea ce crește și mai mult aglomerația.

Pasagerii ajung să aștepte până la trei ore și jumătate pentru ca datele lor să fie procesate, potrivit ACI Europe, care a analizat situația din 45 de aeroporturi din 20 de țări.

Aeroporturile mai mici au avut probleme deosebit de mari. Pe insulele grecești Corfu și Zakynthos, pasagerii au fost nevoiți să aștepte pe pistă. În alte locuri, cum ar fi aeroportul din Düsseldorf, zonele pentru bagaje au fost reorganizate pentru a crea mai mult spațiu pentru cozi.

Jankovec a spus că, de la început, Comisia Europeană "a ignorat implicațiile operaționale" ale sistemului. "Timp de multe săptămâni și luni au refuzat să vadă că avem probleme", a declarat el pentru Financial Times.

Statele membre au cumpărat echipamente diferite, ceea ce a creat confuzie pentru pasageri, care întâlnesc proceduri diferite de la o țară la alta.

Abia în această săptămână, Malta a anunțat un contract cu o companie italiană de inteligență artificială pentru instalarea unor dispozitive de captare a imaginii faciale. La începutul lunii, guvernul ceh a atribuit un contract pentru cititoare de amprente la aeroportul din Praga, iar Spania a lansat o licitație pentru echipamente destinate portului Almería.

În martie, guvernul Austriei a anunțat că un contract pentru sisteme de securitate a trebuit modificat, după "multiple amânări" din partea Comisiei Europene și din cauza unor "întârzieri și instabilități".

Ryanair a cerut Spaniei să suspende sistemul EES, pe care l-a descris drept "neterminat", după ce pasagerii companiei au stat la cozi "excesive" de aproximativ o oră la controlul pașapoartelor, în timpul unui weekend prelungit din luna mai. Guvernul spaniol a respins însă ideea că ar exista probleme. Totuși, un oficial din aviație a spus că Ministerul de Interne, responsabil de agenții care verifică pașapoartele, nu a făcut suficient pentru a adapta numărul de angajați la noul sistem.

Și pe aeroporturile din Elveția au fost întârzieri mari iarna, în sezonul de schi.

La aeroportul din Geneva, cozile pentru pasagerii din afara UE au ajuns până la două ore și jumătate. Aeroportul a fost nevoit să dubleze numărul angajaților din zona de sosiri și să trimită personal suplimentar pentru gestionarea bagajelor care se acumulau, în timp ce pasagerii rămâneau blocați la controlul pașapoartelor.

Comisia Europeană a insistat în mod repetat că sistemul funcționează bine și că statele membre folosesc posibilitățile de flexibilitate care permit suspendarea temporară a controalelor biometrice până în septembrie. Potrivit datelor Comisiei, sistemul a înregistrat peste 108 milioane de intrări din octombrie și a refuzat accesul pentru 42.000 de persoane, dintre care 1.100 au fost considerate un risc de securitate.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a reiterat că "este responsabilitatea statelor membre să asigure implementarea corectă a EES pe teren".