„Nu vă mai prefaceți că funcționează”. Șeful aeroporturilor europene, revoltat de sistemul EES: „Pasagerii stau la cozi ore întregi”

Haos în Europa din cauza sistemului Entry/Exit. Avioanele decolează goale, pentru că pasagerii sunt blocați cu orele la cozi imense. FOTO: Getty Images

Șeful organizației care reprezintă aeroporturile europene spune că noul sistem digital de control la frontieră al Uniunii Europene le dă mari bătăi de cap directorilor din industrie.

Cozi uriașe și pasageri care pierd avioane

La începutul acestui an, UE a finalizat introducerea Sistemului de Intrare-Ieșire, cunoscut ca EES. Acesta obligă călătorii din afara Uniunii Europene să își înregistreze datele biometrice atunci când intră în majoritatea țărilor europene. Informațiile sunt apoi verificate la ieșirea din spațiul respectiv.

Deși sistemul EES funcționează bine în unele țări, în altele a fost acuzat că provoacă întârzieri mari în aeroporturi. Unii pasageri au ajuns chiar să piardă zborurile.

„Nu vă mai prefaceți că EES funcționează”

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, a spus că politicienii ar trebui să „nu se mai prefacă” în legătură cu acest sistem. „Nu vă mai prefaceți că EES funcționează foarte bine. Nu funcționează”, a declarat el.

Schulte, care conduce și compania ce deține aeroportul din Frankfurt, a spus la un eveniment al industriei, organizat la Praga, că pasagerii ajung să stea la cozi ore întregi în perioadele de vârf.

„Pasagerii stau la cozi ore întregi în momentele de trafic intens și pur și simplu nu știu cum vom putea face față în următoarele săptămâni, când ne așteptăm la o creștere a traficului”, a spus el.

BBC a cerut un punct de vedere Comisiei Europene, care supraveghează sistemul EES.

La începutul acestei luni, zeci de pasageri Ryanair au rămas blocați la Atena, după ce avionul lor spre Londra Luton a plecat fără ei. Ryanair a dat vina pe întârzierile de la controlul de frontieră, în timp ce aeroportul a transmis că se confrunta cu aglomerație din cauza unor „cerințe suplimentare de procesare”. Nici compania aeriană, nici aeroportul nu au spus direct că EES a fost cauza.

A fost însă cel mai recent caz în care pasageri au rămas la sol după introducerea noului sistem. În aprilie, mai mulți pasageri care urmau să zboare de pe aeroporturile Milano Bergamo și Milano Linate spre Manchester au pierdut cursele din cauza problemelor de la controlul pașapoartelor.

Sistemul îi obligă pe cei mai mulți călători din afara Spațiului Economic European să își înregistreze datele biometrice, inclusiv imaginea facială și amprentele. Aceste date pot fi apoi verificate de fiecare dată când trec frontierele spațiului Schengen.

Wizz Air le-a cerut anterior turiștilor britanici să ajungă în aeroporturile europene cu trei ore înainte de zborul de întoarcere, din cauza cozilor mari provocate de noile verificări la frontieră.

„Trebuie regândit sistemul”

„Avem nevoie urgentă de flexibilitate totală pentru autoritățile de control la frontieră, astfel încât EES să poată fi suspendat ori de câte ori este necesar, pentru a evita un haos și mai mare. În același timp, aceste proceduri trebuie regândite”, a spus Schulte. „Este vorba despre respect și decență față de cei care aleg să călătorească în UE și despre protejarea reputației noastre ca destinație primitoare și eficientă”, a adăugat el.

Comisia Europeană permite suspendarea sistemului EES în anumite situații, până în septembrie.

Schulte a declarat însă pentru BBC că decizia de suspendare trebuie luată de guverne, nu de aeroporturi. El a spus că, în timpul în care autoritățile decid dacă opresc sau nu sistemul, cozile continuă să crească.

Șeful ACI Europe a avertizat și că vârful sezonului estival durează mult după începutul lunii septembrie, iar după aceea ar putea exista riscul unui „colaps complet al sistemului”.

La începutul acestui an, ministrul grec al Turismului a spus că nu vrea ca vizitatorii să fie „împovărați” de proceduri birocratice atunci când intră sau ies din țară.

Olga Kefalogianni a promis că pasagerii britanici nu vor fi supuși controalelor biometrice atunci când vor călători în Grecia în această vară.

Situația a rămas însă neclară după ce Ministerul grec de Externe a contestat ulterior existența unei astfel de scutiri.

Au existat și informații potrivit cărora Portugalia și Italia ar lua în calcul exceptarea cetățenilor britanici de la verificările EES în aeroporturile lor, însă Comisia Europeană a susținut că nu există astfel de planuri.