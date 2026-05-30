Rezervă uriașă de apă ”reîmprospătată”, găsită la 200 de metri sub ocean, într-un moment în care criza de apă lovește lumea

Publicat la 12:00 30 Mai 2026 Modificat la 12:00 30 Mai 2026

Deși existența unor astfel de structuri sub oceane era bănuită de decenii, aceasta este prima dată când ele sunt studiate.

O echipă internațională de cercetători a confirmat pentru prima dată existența unui rezervor imens de apă cu salinitate redusă ascuns sub fundul Oceanului Atlantic, în apropierea coastei de est a Statelor Unite, scrie IFL Science.

Descoperirea a fost făcută în cadrul unei expediții științifice desfășurate în largul regiunii New England, la sud de Cape Cod. Cercetătorii au forat fundul oceanic și au extras probe din straturile aflate la sute de metri sub fundul mării.

Analizele au arătat existența unui strat de sedimente situat la aproximativ 200 de metri sub fundul oceanului, saturat cu apă „îndulcită” sau ”reîmprospătată”, adică apă marină a cărei salinitate a fost redusă considerabil de-a lungul timpului.

Specialiștii compară această formațiune cu acviferele de pe uscat, acele rezerve subterane de apă care pot fi folosite pentru consum sau agricultură. Deși existența unor astfel de structuri sub oceane era bănuită de decenii, aceasta este prima dată când ele sunt studiate și confirmate direct prin foraje și probe reale.

„Am fost surprinși să observăm că apa cu salinitate redusă se găsește în mai multe tipuri de sedimente, atât marine, cât și terestre. Acest lucru ne poate ajuta să înțelegem mai bine cum a ajuns apa acolo”, a explicat Brandon Dugan, cercetător la Colorado School of Mines.

Totuși, multe întrebări rămân fără răspuns. Oamenii de știință încearcă acum să afle cât de veche este această apă, cât de mare este rezerva totală și în ce mod interacționează cu apa oceanului din jur.

Există și ipoteze legate de originea ei. Una dintre teorii susține că apa ar fi rămas captivă în subsol într-o perioadă în care nivelul mărilor era cu aproximativ 100 de metri mai scăzut decât în prezent. O altă variantă sugerează că rezerva s-a format în timpul epocilor glaciare, sub calote de gheață sau lacuri glaciare uriașe.

Cercetătorii spun că urmează analize suplimentare pentru a determina cu mai multă precizie vechimea apei și caracteristicile mediului subteran în care aceasta se află.

Criză de apă la nivel global

Descoperirea vine într-un moment în care problema lipsei de apă devine tot mai gravă la nivel global. În prezent, aproape jumătate din populația lumii se confruntă periodic cu deficit sever de apă, iar schimbările climatice și creșterea populației accentuează această criză.

Experții avertizează că, în viitor, lipsa resurselor de apă ar putea provoca tensiuni între state, conflicte pentru controlul râurilor și migrații masive din regiunile afectate de secetă.

Deocamdată nu este clar dacă aceste rezerve subterane de sub oceane vor putea fi exploatate sau folosite la scară largă. Cu toate acestea, cercetătorii consideră că ele ar putea reprezenta o resursă importantă și merită investigate în profunzime.