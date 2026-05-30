Luna albastră în mai 2026. Când este Luna Plină și ce vom vedea pe cer

2 minute de citit Publicat la 07:00 30 Mai 2026 Modificat la 07:00 30 Mai 2026

În mod obișnuit, într-un an există 12 luni pline, câte una în fiecare lună. Foto: Hepta

În luna mai 2026, pasionații de astronomie vor avea parte de un fenomen rar: două luni pline în aceeași lună calendaristică. Prima va avea loc pe 1 mai, iar cea de-a doua pe 31 mai. Această a doua Lună Plină poartă denumirea de „Luna Albastră”, potrivit BBC Science Focus.

Fenomenul este considerat unul dintre cele mai interesante evenimente astronomice ale anului 2026, mai ales că apariția unei Luni Albastre nu este foarte frecventă. În medie, acest tip de Lună plină poate fi observat o dată la doi sau trei ani, motiv pentru care atrage de fiecare dată atenția pasionaților de astronomie și a celor care urmăresc spectacolele de pe cer.

Luna plină de la finalul lui mai este numită Luna Albastră

O ”Lună albastră” nu înseamnă că satelitul natural al Pământului își schimbă efectiv culoarea. Denumirea este folosită atunci când într-o singură lună calendaristică apar două luni pline.

În mod obișnuit, într-un an există 12 Luni pline, câte una în fiecare lună. Totuși, ciclul lunar durează aproximativ 29,5 zile, iar calendarul nostru nu se suprapune perfect peste acest ritm astronomic. Din acest motiv, uneori apar două Luni pline în aceeași lună.

În 2026, prima Lună plină din mai va avea loc pe 1 mai și este cunoscută drept „Luna Florilor”, asociată perioadei în care natura este complet înflorită. La mai puțin de o lună distanță, pe 31 mai, va apărea o nouă Lună plină, care va fi considerată Luna Albastră.

Astronomii fac diferența între „Luna albastră lunară”, a doua Lună plină dintr-o lună calendaristică, și „Luna Albastră sezonieră”, care reprezintă a treia Lună plină dintr-un sezon astronomic ce conține patru Luni pline.

Ce vom vedea pe cer pe 31 mai 2026

Luna Albastră din 31 mai 2026 va răsări la est, după apusul Soarelui. Chiar dacă nu va avea o culoare albastră, fenomenul va fi spectaculos prin raritatea sa și prin luminozitatea specifică unei Luni pline.

Prima Lună plină din mai, cea din 1 mai, va putea fi observată între constelațiile Leu și Rac. În schimb, Luna Albastră de la finalul lunii va apărea mai jos pe cer, în apropierea constelației Fecioarei.

Specialiștii spun că fenomenul poate fi urmărit fără echipamente speciale, cu condiția ca cerul să fie senin. Cele mai bune condiții de observare vor fi în zonele cu poluare luminoasă redusă.

Deși numele poate induce în eroare, Luna nu va deveni albastră. În anumite condiții atmosferice rare, satelitul natural poate căpăta nuanțe roșiatice, portocalii sau gălbui, însă termenul „Lună Albastră” descrie doar raritatea apariției sale.