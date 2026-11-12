Kelemen Hunor, revoltat de comasarea propusă de PSD: „Planuri nechibzuite”. Liderul UDMR amenință cu o moțiune de cenzură

„O reformă bună îi ajută pe oameni și nu afectează comunitățile locale. Dacă o reformă nu simplifică procedurile administrative și atacă drepturile comunităților maghiare, atunci este o reformă proastă! Ne vom opune prin toate mijloacele.

La Aiud, ne-am întâlnit cu viceprimari UDMR care lucrează alături de primari români. Le-am cerut să ne spună ce ar însemna pentru localitățile lor o reorganizare administrativă.

Săptămâna trecută, la Rimetea, am discutat despre același subiect cu primarii comunelor mici. Atunci era vorba doar despre comasarea comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, însă între timp au început să apară tot felul de planuri nechibzuite”, a precizat Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

Liderul UDMR a mai spus că formațiunea maghiară „continuă să susțină că decizia privind comasarea trebuie luată prin referendum de către locuitorii fiecărei localități vizate!”.

UDMR se opune dispariției județelor Harghita și Covasna

Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale UDMR este legată de posibilitatea comasării județelor Harghita și Covasna cu alte județe. Csoma Botond a spus că o asemenea decizie ar afecta comunitatea maghiară, nu doar reprezentarea politică a partidului.

„Absolut, nu putem fi de acord cu asemenea reformă, pentru că asta nu e o reformă. Este o acțiune îndreptată împotriva comunității maghiare. Nu ar afecta UDMR-ul, ar afecta comunitatea maghiară. E o distincție importantă”, a insistat parlamentarul”, a declarat acesta.

România ar putea rămâne cu numai 15 județe, în loc de 41, dacă reforma administrativ-teritorială discutată în PSD ar fi aplicată într-o formă care să urmeze modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar.

Reforma, în această variantă, ar presupune redesenarea actualelor granițe administrative, astfel încât mai multe județe să fie reunite în unități teritoriale mai mari. Printre județele care ar putea rămâne centre administrative se numără Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași, Suceava și Cluj.

În schimb, județe precum Satu Mare, Arad, Caraș-Severin, Olt, Gorj, Mehedinți, Tulcea, Dâmbovița, Buzău, Vaslui, Botoșani și Neamț ar putea dispărea ca unități administrative distincte, urmând să fie comasate cu județele învecinate.