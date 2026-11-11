UDMR amenință cu moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă reforma administrativ-teritorială: „E ridicol. Nu se poate face așa ceva”

2 minute de citit Publicat la 22:39 11 Noi 2026 Modificat la 23:16 11 Noi 2026

UDMR amenință cu moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă reforma administrativ-teritorială. Foto: Agerpres

UDMR amenință că ar putea susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu dacă Executivul își angajează răspunderea în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD. Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat miercuri, la B1 TV, că partidul va încerca să blocheze proiectul prin toate mijloacele parlamentare pe care le are la dispoziție. Acesta critică planurile de comasare a localităților și județelor și avertizează că o astfel de reorganizare ar putea afecta comunitatea maghiară, în special dacă județele Harghita și Covasna ar dispărea în forma lor actuală.

Întrebat dacă UDMR ar accepta ca Guvernul să își angajeze răspunderea pentru reorganizarea administrativ-teritorială, Csoma Botond a spus că partidul se va opune unei asemenea decizii și nu exclude nici varianta unei moțiuni de cenzură, dacă va găsi sprijinul necesar în Parlament.

„Dacă Guvernul va lua această decizie, să-și angajeze răspunderea pentru acest proiect, vom uza de toate mijloacele parlamentare să împiedicăm acest lucru”, a declarat liderul deputaților UDMR.

Acesta consideră că o schimbare atât de importantă, care ar putea duce la dispariția unor primării și la modificarea granițelor dintre județe, nu poate fi făcută fără o dezbatere serioasă și fără consultarea celor care ar urma să fie afectați.

„Pentru că nu se poate face o reformă administrativă prin asumarea răspunderii, fără o dezbatere în Parlament și fără un proces pregătitor, prin care ai un proiect bine elaborat”, a explicat Csoma Botond.

Csoma Botond: „E ridicol. Nu se poate face așa ceva”

Liderul deputaților UDMR a criticat și modul în care PSD a prezentat până acum reforma, în special faptul că au fost avansate mai multe praguri de populație pentru localitățile care ar putea fi comasate.

„La prima vedere se pare că e o burtologie, pentru că se trezește unul, zice 1.500, se trezește altul, zice 3.000. După aia vine al treilea și zice 5.000. Și vorbește și despre orașele sub 10.000 de locuitori”, a afirmat parlamentarul.

Csoma Botond spune că numărul locuitorilor nu este suficient pentru a decide soarta unei localități. În opinia sa, trebuie luate în calcul și particularitățile istorice, geografice și etnice, iar proiectul ar trebui pregătit împreună cu specialiști.

„Deci e derizoriu, nu vă supărați. E ridicol. Nu se poate face așa ceva. Haideți să ne așezăm la masă, să discutăm, să invităm specialiști care se pricep la chestia asta și să facem o reformă adevărată”, a spus liderul UDMR.

UDMR se opune dispariției județelor Harghita și Covasna

Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale UDMR este legată de posibilitatea comasării județelor Harghita și Covasna cu alte județe. Csoma Botond susține că o asemenea decizie ar afecta comunitatea maghiară, nu doar reprezentarea politică a partidului.

„Absolut, nu putem fi de acord cu asemenea reformă, pentru că asta nu e o reformă. Este o acțiune îndreptată împotriva comunității maghiare”, a declarat acesta.

„Nu ar afecta UDMR-ul, ar afecta comunitatea maghiară. E o distincție importantă”, a insistat parlamentarul.

Csoma Botond a invocat și Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, susținând că orice reorganizare trebuie să țină cont de drepturile comunităților etnice. El a cerut ca locuitorii din zonele vizate să fie consultați prin referendumuri locale.

Liderul UDMR a criticat și ideea modificării legislației pentru a permite comasarea localităților fără referendumuri, variantă despre care au vorbit reprezentanți ai PSD.

„Sigur, se poate da și ordonanță, se poate da și un decret regal”, a ironizat acesta, avertizând că astfel „Ajungem imediat în dictatură”.