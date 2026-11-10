Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume

5 minute de citit Publicat la 13:21 10 Noi 2026 Modificat la 13:21 10 Noi 2026

Orașul Hyvinkää din Finlanda umple o fostă balastieră cu 378 de milioane de litri de apă potabilă, ca să stocheze căldură vara. Sursa foto: Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkää, un oraș finlandez cu aproximativ 47.000 de locuitori, situat la nord de Helsinki, umple o fostă balastieră cu aproximativ 378 de milioane de litri de apă potabilă. Cei 380.000 de metri cubi vor forma un bazin uriaș de stocare a energiei termice, pe care compania locală de utilități îl descrie drept cel mai mare sistem din lume de stocare a energiei termice într-o fostă balastieră. Acesta urmează să intre în funcțiune în toamna anului 2027, potrivit Ecoticias.

Hyvinkään Lämpövoima Oy, compania municipală de termoficare a orașului, estimează că rezervorul va acoperi aproape un sfert din necesarul local de căldură. Alimentarea cu apă din rețeaua municipală a început la începutul lunii octombrie 2026. Umplerea bazinului ar trebui să dureze până la sfârșitul lunii aprilie 2027.

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Un bazin de 20 de metri adâncime, la Kulomäki

Bazinul este amplasat în fosta balastieră Kulomäki și are o adâncime de aproximativ 20 de metri. Acoperișul său va avea dimensiunile de 225 pe 165 de metri. Compania de utilități compară suprafața acestuia cu cea a aproximativ cinci terenuri de fotbal.

În interior, apa va fi menținută la temperaturi cuprinse între 40 și 90 de grade Celsius. Trei difuzoare amplasate la înălțimi diferite vor asigura circulația apei în interiorul și în exteriorul bazinului.

În timpul încărcării, pompele extrag apa rece de la baza rezervorului și o trimit printr-un schimbător de căldură. Apa încălzită revine în bazin prin difuzorul superior, iar în timpul descărcării traseul este inversat. Potrivit paginii proiectului, difuzorul din mijloc este rezervat pentru o viitoare pompă de căldură sau pentru valorificarea căldurii reziduale la temperaturi mai scăzute, de aproximativ 70 de grade Celsius.

Cazanele electrice vor încărca rezervorul vara

Verile din Finlanda aduc cantități mari de energie electrică ieftină, dar necesarul de încălzire este redus. Compania va încărca rezervorul folosind căldura produsă de cazane electrice și căldura reziduală provenită de la instalațiile industriale din apropiere, atunci când energia costă puțin. Iarna, când cererea și prețurile ating niveluri ridicate, căldura acumulată va fi introdusă în rețeaua de termoficare.

„Odată finalizată, instalația de stocare a căldurii va însemna, înainte de toate, prețuri mai stabile la încălzire pentru locuitorii din Hyvinkää”, a declarat directorul general Sanna Kytömäki în anunțul companiei din octombrie, tradus din limba finlandeză. Compania adaugă că, împreună cu aceste cazane, rețeaua va putea renunța aproape complet la combustibilii fosili.

Esa Vakkilainen este profesor emerit de sisteme energetice la Universitatea LUT. În comunicatul companiei privind începerea construcției, publicat în 2025, acesta a declarat că stocarea energiei a trecut „de la intervale de ore și zile la scara unui an întreg”. El a atras atenția și asupra centrelor de date, care generează căldură pe tot parcursul anului.

18.000 de megawați-oră de căldură la fiecare încărcare

O încărcare completă poate stoca aproximativ 18.000 de megawați-oră de energie termică. Potrivit companiei, această cantitate ar putea asigura încălzirea a aproximativ 1.000 de case individuale timp de un an. De asemenea, ar putea furniza apă caldă menajeră pentru aproximativ 20.000 de persoane în aceeași perioadă.

O altă cifră, cuprinsă între 90.000 și 100.000 de megawați-oră, reprezintă cantitatea de căldură estimată să treacă anual prin rezervor. Operatorii îl vor încărca și descărca în mod repetat. Puterea maximă de încărcare și descărcare, de 60 de megawați, determină viteza cu care sistemul poate reacționa într-o zi geroasă.

La fel ca bateria termică planificată pentru o fabrică de etanol din Kansas, bazinul stochează energia ieftină sub formă de căldură, pentru a o utiliza ulterior. În Hyvinkää, însă, mediul de stocare este pur și simplu apa potabilă.

Dublă impermeabilizare pentru protejarea apelor subterane

Deoarece amplasamentul se află într-o zonă cu ape subterane, autorizația de gospodărire a apelor impune monitorizarea atentă a proiectului. Fundul bazinului și taluzurile sunt protejate cu un sistem de impermeabilizare în două straturi, prevăzut cu puțuri de monitorizare a scurgerilor, care pot semnala eventualele defecțiuni. Potrivit companiei, eventualele pierderi de apă ar putea fi reparate de scafandri sau cu ajutorul unui robot.

Încălzirea apelor subterane din apropierea bazinului reprezintă principalul risc de mediu identificat de companie. Un sistem separat, conectat la acvifer și echipat cu pompe de căldură, va recupera energia termică ce se infiltrează în sol. Astfel, apa subterană va fi răcită, iar energia recuperată va fi introdusă în rețeaua de termoficare. În plus, 18 noi tuburi de observație vor monitoriza condițiile de pe amplasament și din împrejurimi.

Sub bazin se află o rețea de conducte din oțel inoxidabil, furnizată de ISOPLUS Finland. Livrarea a inclus 27 de secțiuni drepte, cu o lungime totală de aproximativ 324 de metri. Furnizorul precizează că proiectarea coturilor mari de ancorare a necesitat o muncă amplă înainte de începerea producției.

Cavitățile subterane din Vantaa vor putea stoca și mai multă energie

Denumirea de „cel mai mare din lume” se referă exclusiv la sistemele de stocare a căldurii construite în foste balastiere deschise. În apropiere, în Vantaa, compania Vantaan Energia sapă proiectul Varanto, format din trei cavități amenajate în roca de bază, fiecare având aproximativ 300 de metri lungime. Capacitatea planificată, de 90 de gigawați-oră, este de cinci ori mai mare decât energia stocată într-o singură încărcare a rezervorului din Hyvinkää.

Vantaan Energia estimează că Varanto va deveni operațional până în 2030. La cealaltă extremă, aceeași idee de stocare a energiei sub formă de apă fierbinte stă la baza unor proiecte care urmăresc transformarea boilerelor obișnuite din locuințe în baterii energetice ascunse.

Câți bani se vor economisi în fiecare an

Proiectul costă 33 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 37 de milioane de dolari la cursurile de schimb actuale. Ministerul finlandez al Afacerilor Economice și Ocupării Forței de Muncă a acordat un ajutor pentru investiții de aproximativ 7,7 milioane de euro (8,6 milioane de dolari). Compania estimează economii de câteva milioane de euro anual la combustibil și o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 4.400 de tone pe an.

Aceste cifre sunt estimări pentru un bazin care nu a stocat încă nicio cantitate de căldură. Echipele de muncitori mai trebuie să construiască acoperișul permanent, lucrările fiind programate între aprilie și octombrie 2027.

Încărcarea termică poate începe abia spre sfârșitul verii anului 2027, astfel că nimeni nu știe încă exact câtă căldură va pierde apa pe parcursul lunilor de stocare.

În octombrie, Kytömäki a declarat că lucrările de construcție erau realizate în proporție de 50% și se desfășurau conform calendarului, fără niciun accident înregistrat pe șantier. L&T Teollisuuspalvelut Oy, parte a grupului Lassila & Tikanoja, este antreprenorul principal pentru prima etapă a proiectului.

Detaliile tehnice și calendarul lucrărilor sunt publicate pe pagina oficială a proiectului Hyvinkään Lämpövoima.