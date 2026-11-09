Interviu eveniment: Mihai Gâdea, faţă în faţă cu una dintre cele mai puternice femei din industria auto mondială

Stella Li și Mihai Gâdea. sursa foto: Antena 3 CNN

Stella Li, una dintre cele mai puternice femei din lumea afacerilor la nivel mondial, o personalitate proeminentă a industriei auto, a venit în România să cerceteze posibilităţile de extindere, în Europa de Est, a colosului economic pe care îl reprezintă. Într-un interviu excepţional pe care i l-a acordat lui Mihai Gâdea, Stella Li, vicepreședinta executivă a unuia dintre cei mai mari producători auto din lume, a explicat ce înseamnă să începi de la zero un business şi să îl duci la un nivel planetar. Discuția a vizat parcursul său impresionant, ambițiile companiei și viitorul industriei auto. Interviul, care va fi difuzat integral joi, 12 noiembrie, la Sinteza Zilei, a început însă cu două surprize special pregătite de Mihai Gâdea pentru invitata sa.

Înainte să vorbească despre sutele de milioane de dolari pe care BYD le pregătește pentru România, despre fabrica ce ar putea fi construită în țara noastră sau despre Elon Musk, Stella Li, femeia care a dus gigantul chinez al mașinilor electrice în aproape toată lumea, a primit cadou o pereche de mănuși de box ale lui Leonard Doroftei, fostul campion mondial WBA, care i-a transmis, prin Mihai Gâdea, că „ar trebui să le folosești cu Elon Musk când o să te întâlnești cu el”. Al doilea cadou a fost un tablou din lemn, semnat de un tânăr artist român, care vine cu o promisiune: să fie agățat, într-o zi, pe peretele unei fabrici BYD construite în România.

Așa a început interviul pe care vicepreședinta executivă a BYD l-a acordat lui Mihai Gâdea, la Antena 3 CNN, în prima ei vizită în țara noastră; o discuție care va fi difuzată integral și în care Stella Li povestește cum a pornit totul de la visul unei tinere din munții Chinei de a le cumpăra părinților bilete de avion, cum a ajuns la Rotterdam în plin viscol, cu 30.000 de dolari și un container de baterii, cum a câștigat încrederea Motorola în America. Și cum o firmă pornită dintr-un apartament cu două camere a ajuns să aibă astăzi 120.000 de ingineri și 52 de brevete pe zi.

În același interviu, Stella Li vorbește, de asemenea, despre rivalitatea cu Tesla, despre SUV-ul cu care BYD vrea să concureze Mercedes, despre stațiile care încarcă o mașină electrică în cinci minute și despre sfaturile pe care le are pentru tinerii din România care încă își caută drumul.

Mănușile campionului mondial, „special pentru tine”

Primul cadou a pornit de la o pasiune mai puțin cunoscută a celei care a dus BYD în aproape toată lumea. „Am înțeles că îți place boxul, nu-i așa?”, a întrebat-o Mihai Gâdea, iar Stella Li a confirmat: „Da, îmi place boxul”.

CEO-ul Antena 3 CNN i-a oferit apoi o pereche de mănuși negre purtate de Leonard Doroftei, unul dintre cei mai cunoscuți boxeri români, fost campion mondial WBA și dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice.

„Acesta este cel mai bun campion mondial, Leonard Doroftei. Este special pentru tine. Este campion mondial WBA”, i-a spus Mihai Gâdea, iar Stella Li a reacționat imediat: „Este extraordinar.”

Un mesaj pentru Elon Musk

Cadoul a venit și cu o glumă care a trimis direct la rivalitatea dintre BYD și Tesla, compania lui Elon Musk, pe care gigantul chinez a depășit-o la vânzările de mașini electrice. Potrivit lui Mihai Gâdea, chiar fostul campion i-a cerut să-i transmită invitatei un mesaj: „A luptat cu ele și mi-a spus să-ți transmit că ar trebui să le folosești cu Elon Musk când o să te întâlnești cu el”.

Un tablou pentru peretele unei viitoare fabrici BYD din România

Al doilea cadou a fost o lucrare realizată de un tânăr artist român, un tablou din lemn pe care este gravată o mașină sport cu portierele deschise în sus, alături de logoul BYD.

Înainte să i-l înmâneze, Mihai Gâdea i-a cerut invitatei sale o promisiune. „Dar trebuie să-mi promiți ceva”, i-a spus moderatorul, iar după ce Stella Li a acceptat, a explicat despre ce este vorba: „Într-o zi, când veți construi o fabrică în România, vei pune asta pe perete”.

Vicepreședinta BYD a fost vizibil impresionată de lucrare.

„Da, uau, este superb. Da, foarte frumos”, a spus ea, mulțumind apoi pentru cadou: „Da. Da, îți mulțumesc. Este foarte special. Îți mulțumesc mult”.