Suedia își modifică Constituția ca să înăsprească regulile privind dubla cetățenie. Cine riscă să rămână fără pașaportul suedez

Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului au criticat această măsură. Foto: Getty Images

Parlamentul de la Stockholm a aprobat miercuri reviziurea Constituției pentru a permite revocarea mai ușoară a cetățeniei în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie. Ar putea rămâne fără cetățenie suedeză cei care au obținut-o în mod fraudulos sau dacă au fost condamnați pentru infracțiuni care aduc atingere gravă „intereselor vitale” ale Suediei, relatează Agerpres.

Amendamentul a fost adoptat cu 292 de voturi pentru şi 51 de voturi contra. Viitorului guvern îi va reveni să prezinte un proiect de lege pentru punerea în practică a amendamentului.



Cu acest amendament, va fi posibil să se introducă legi ce prevăd că cetăţenia suedeză a persoanelor cu dublă cetăţenie poate fi revocată dacă le-au obţinut pe o „bază mincinoasă” sau dacă persoanele au fost condamnate pentru infracţiuni ce aduc atingere gravă „intereselor vitale” ale Suediei.



Guvernul în exerciţiu, condus de Ulf Kristersson şi susţinut în parlament de Democraţii Suedezi, un partid anti-imigraţie, anunțase încă de anul trecut că se va gândi la mijloace de a retrage cetăţenia persoanelor cu dublă cetăţenie condamnate în dosare de infracţionalitate organizată.



În acest scop va fi nevoie de o revizuire a Constituţiei, pentru care este nevoie de două voturi în Parlament, separate de un scrutin. Votul de miercuri a fost al doilea.



Viitorului guvern îi va reveni să decidă paşii de urmat, de exemplu definind infracţiunile ce pot duce la pierderea cetăţeniei. Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului au criticat această măsură.